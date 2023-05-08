Обвиняемому в покушении на Прилепина избрана мера пресечения
Обвиняемому в покушении на Прилепина избрали меру пресечения в виде заключения под стражу
Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean
Александр Пермяков подозревается по двум статьям — террористический акт и незаконный оборот оружия.
Подозреваемому в покушении на писателя Захара Прилепина Александру Пермякову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Ранее его доставили в здание Семеновского районного суда. Известно, что мужчина обвиняется сразу в двух статьях — террористический акт и незаконный оборот оружия.
Как установило следствие, 6 мая 2023 года в поселке Пионерское Нижегородской области подозреваемый реализовал подрыв транспортного средства, в котором находился писатель вместе со своим другом. Когда произошел хлопок, Прилепин получил большое количество ранений, а его товарищ погиб на месте.
При этом сам Пермяков ранее дал признательные показания. Он рассказал, что организовал теракт, но теперь сожалеет об этом. Как выяснило следствие, подозреваемый сотрудничал со службой безопасности Украины (СБУ). При этом 5-tv.ru выяснил, что в 2014–2015 годах мужчина являлся ополченцем Донецкой народной республики (ДНР) и боролся с киевским режимом.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео следственного эксперимента на месте покушения на Прилепина.
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