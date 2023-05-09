Лукашенко прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Глава государства примет участие в праздновании Дня Победы в российской столице.

Лукашенко прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы

Фото: Никольский Алексей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
День Победы 9 Мая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Москву. У трапа Лукашенко встречали посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Кадры приезда опубликовал Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

Лукашенко примет участие в праздновании Дня Победы в Москве. Кроме того, помимо него парад Победы на Красной площади посетят президент Киргизии Сердар Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

К слову, на Украине решили отменить День Победы. Владимир Зеленский ранее подписал указ об учреждении нового праздника Дня Европы, который ежегодно будет отмечаться в стране 9 мая. Президент считает, что это поспособствует укреплению народного единства европейских стран, а также обеспечит мир и безопасность на континенте.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как во Франции прошла акция «Бессмертный полк».

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
«Самый главный праздник!» — Космонавты с МКС поздравили землян с Днем Победы
9 мая
Личный состав бронепоезда «Волга» поздравил 99-летнего ветерана с Днем Победы
8 мая
У Путина с главами стран СНГ запланирован 9 мая неформальный завтрак
8 мая
Флаг России и георгиевская лента: как во Франции прошла акция «Бессмертный полк»
8 мая
Песков: для обеспечения безопасности на параде принимаются все меры
8 мая
Знамя Победы водрузили над зданием бундестага в Берлине
8 мая
Кто из лидеров государств приедет на парад Победы в Москве
8 мая
«Наш нравственный долг»: Путин подчеркнул недопустимость искажения истории о ВОВ
8 мая
«Мы — это наши предки»: Росгвардия сняла патриотический клип ко Дню Победы
8 мая
Пашинян примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве
+2° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Время сбора урожая! Китайский совет дня на понедельник, 8 мая

Последние новости

1:03
Reuters: Воздушные силы НАТО повысили готовность над Черным морем
0:42
Лукашенко прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы
0:15
«Самый главный праздник!» — Космонавты с МКС поздравили землян с Днем Победы
0:01
Личный состав бронепоезда «Волга» поздравил 99-летнего ветерана с Днем Победы
23:58
Семенович об отношениях с мужчиной на 20 лет младше: «Ничего не вижу плохого»
23:27
Предаст народ: в США сообщили, куда сбежит Зеленский после скорого поражения ВСУ

Сейчас читают

Беременная 32-летняя олимпийская чемпионка найдена мертвой в собственном доме
«Он так от этого возбудился!» — Газманов о концерте Филлипа Киркорова
Все рухнет в бездну: Родина-Мать жестоко «накажет» Киев за попытку демонтажа элементов
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео