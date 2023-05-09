Лукашенко прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы
Глава государства примет участие в праздновании Дня Победы в российской столице.
Фото: Никольский Алексей / ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Москву. У трапа Лукашенко встречали посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Кадры приезда опубликовал Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.
Лукашенко примет участие в праздновании Дня Победы в Москве. Кроме того, помимо него парад Победы на Красной площади посетят президент Киргизии Сердар Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
К слову, на Украине решили отменить День Победы. Владимир Зеленский ранее подписал указ об учреждении нового праздника Дня Европы, который ежегодно будет отмечаться в стране 9 мая. Президент считает, что это поспособствует укреплению народного единства европейских стран, а также обеспечит мир и безопасность на континенте.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как во Франции прошла акция «Бессмертный полк».
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