«Самый главный праздник!» — Космонавты с МКС поздравили землян с Днем Победы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Космонавты с МКС поздравили землян с Днем Победы

Фото, видео: Пресс-служба ГК "Роскосмос" / ТАСС; ruptly;5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев напомнили, как важно сохранить память об участниках Великой Отечественной войны.

В 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войны космонавты с Международной космической станции (МКС) — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев — поздравили землян с главным праздником — Днем Победы.

«Дорогие друзья, от всех нас поздравляем с Днем Победы. Для всех нас это самый главный праздник, отмечаемый в каждом доме, семье. В нашей памяти навсегда останется великий подвиг наших предков», — сказал Сергей Прокопьев.

Петелин же и Федяев отметили важность сохранения памяти об участниках Великой Отечественной войны, помнить то, какой ценой они победили фашизм.

«В этот день мы чтим память тех, кто отдал ради великой победы все силы, здоровье и самое ценное — жизнь. Наши отцы и матери, дедушки и бабушки встали в один строй и смогли защитить от врага нашу Родину, навеки вписав свои имена в историю, как победители фашизма», — напомнил Дмитрий Петелин.

К слову, в России состоится масса мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Однако традиционное шествие «Бессмертного полка» было решено в связи с мерами предосторожности отменить. Однако парад Победы на Красной площади все же состоится. Президент России Владимир Путин по традиции посетит его.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как во Франции прошла акция «Бессмертный полк».

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