Флаг России и георгиевская лента: как во Франции прошла акция «Бессмертный полк»

Полиция Парижа предприняла усиленные меры безопасности.

Во Франции 8 мая прошла акция «Бессмертный полк». Шествие контролировалось сотрудниками местной полиции, были предприняты усиленные меры безопасности. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с улиц Парижа, по которым сотни французов пронесли флаги советских республик.

«На протяжении всего движения колонны жандармы и полиция сопровождают русскоязычных граждан, которые сегодня отмечают День Победы. Периодически в колонну пытаются проникнуть украинские провокаторы, которые скандируют негативные лозунги и провоцируют колонну и демонстрантов», — рассказала корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза с места событий.

Известно, что с Площади Республики, откуда стартовала акция, удалили несколько провокаторов. Они принесли с собой украинскую символику и начали скандировать антироссийские лозунги.

Участники акции прошли от Площади Республик до кладбища Пер-Лашез. Помимо флагов советских республик, у многих граждан были также российские флаги, а на груди — георгиевская лента. Шествие сопровождалось композицией «День Победы».

Ранее 5-tv.ru писал, кто из лидеров государств приедет на парад Победы в Москве.