Кто из лидеров государств приедет на парад Победы в Москве

Ряд руководителей дружественных стран подтвердили свое участие в праздновании 78-й годовщины Великой Победы.

Парад Победы в Москве 9 мая посетят президент Киргизии Сердар Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул № 3».

В правительстве Армении подтвердили участие Пашиняна в праздновании Дня Победы в российской столице. В Ереване уточнили, что премьер-министр прибудет с рабочим визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина и останется на проводимых 9 мая мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Казахстанский лидер уже прибыл в Россию и успел посетить Ржевский мемориал. Там Токаев почтил память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений ВОВ.

Президент Кыргызстана еще накануне прилетел в Россию. Жапаров в ходе визита намерен обсудить с Путиным развитие двусторонних отношений в области стратегического сотрудничества и посетить мероприятия, приуроченные к празднованию 78-й годовщины Дня Победы.

Также Путин лично пригласил в столицу на празднование Дня Победы президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Коллеги не только договорились о визите, но и поздравили друг друга в преддверии 78-й годовщины Великой Победы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что парад Победы в Москве состоится в обычном формате за исключением традиционного приема в Кремле, который в этом году решили отменить.