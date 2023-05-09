Задействованная в параде Победы в Москве техника выехала в сторону Красной площади
Колонну возглавит легендарный Т-34. За ним проследуют бронеавтомобили и самые грозные ракетные комплексы ВС РФ.
Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru
Военная техника, которую задействуют в параде Победы в Москве, выехала в сторону Красной площади. 5-tv.ru публикует видео с выезжающими из парка боевыми машинами.
Парад в российской столице начнется в десять часов утра. Подробнее об участвующей в нем технике рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.
«До старта осталось совсем немного. Расчеты уже на месте. Техника, как мы слышим, прогревается. Традиционно возглавит колонну легендарный Т-34. Он присоединится чуть позже, на Тверской. За ним уже будет современная техника», — рассказал журналист с места событий.
Так, москвичи и гости города увидят следующий за Т-34 многоцелевой бронеавтомобиль «Тигр-М», новейший «ВПК-Урал», комплексы «Искандер-М», С-400, «Ярс» и другие.
Гостями Парада Победы в Москве станут лидеры семи стран: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Ожидается, что в ходе торжественного мероприятия с речью выступит президент РФ Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Владимира Путина запланирован на 9 мая неформальный завтрак с лидерами стран СНГ.
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