«Вижу благородное отношение»: Путин оценил приезд лидеров СНГ в Россию

Сегодня в Москве собрались Токаев, Пашинян, Лукашенко, Жапаров, Мирзиев и Рахмон.

Президент России Владимир Путин оценил приезд лидеров стран СНГ в Россию на Парад Победы. Об этом он заявил во время своей торжественной речи во время церемонии Парада Победы в Москве.

«Очень важно, что сегодня здесь в Москве собрались лидеры стран Содружества независимых государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков. Они вместе сражались. И вместе победили», — заявил Путин.

Также он добавил, что все народы СССР внесли вклад в общую победу и люди будут помнить об этом всегда.

Сегодня на Красной площади присутствовали лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как заявил Путин о мирном будущем.