«Вижу благородное отношение»: Путин оценил приезд лидеров СНГ в Россию
Путин: очень важно, что в Москве собрались лидеры стран СНГ
Фото, видео: Михаил Метцель / ТАСС; 5-tv.ru
Сегодня в Москве собрались Токаев, Пашинян, Лукашенко, Жапаров, Мирзиев и Рахмон.
Президент России Владимир Путин оценил приезд лидеров стран СНГ в Россию на Парад Победы. Об этом он заявил во время своей торжественной речи во время церемонии Парада Победы в Москве.
«Очень важно, что сегодня здесь в Москве собрались лидеры стран Содружества независимых государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков. Они вместе сражались. И вместе победили», — заявил Путин.
Также он добавил, что все народы СССР внесли вклад в общую победу и люди будут помнить об этом всегда.
Сегодня на Красной площади присутствовали лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как заявил Путин о мирном будущем.
- 9 мая
- «Забыли, кто разгромил это тотальное зло»: Путин резко обратился к глобалистам
- 9 мая
- Толпа помешала послу РФ возложить венки на мемориальном кладбище в Польше— видео
- 9 мая
- Лидер КНДР поздравил Путина и российский народ с Днем Победы
- 9 мая
- «Украинский народ стал заложником планов Запада»: Путин о ситуации на Украине
- 9 мая
- Путин и лидеры государств СНГ возложили венки к Могиле Неизвестного солдата
- 9 мая
- «Двойной праздник»: Охлобыстин подчеркнул важность Дня Победы для всех поколений
- 9 мая
- «За Россию! За победу!»: Путин торжественно завершил свою речь
- 9 мая
- Путин: все республики Советского Союза победили в Великой Отечественной войне
- 9 мая
- Прямая трансляция праздничных мероприятий в честь 78-й годовщины Победы
- 9 мая
- «Ничего нового»: Путин назвал развал России целью ее противников
Читайте также
28%
-1.79 84.91
-2.09
Нашли ошибку?