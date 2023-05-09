Военный летчик и герой войны: Александр Буйнов о подвигах своего отца в ВОВ

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 24

Отец Александра Буйнова был военным летчиком во время ВОВ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Певец намерен передавать память о героизме отца через поколения.

Отец Александра Буйнова был военным летчиком, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Певец поделился историей своего предка, которую намерен с гордостью рассказывать своим детям и внукам, чтобы передавать память о подвиге отца через поколения.

«Получил орден Красной Звезды, орден Красного Знамени, медали „За освобождение Варшавы“ и медаль „За взятие Берлина“. Все это дома находится, я достаю ордена и рассказываю про отца», — поделился артист с 5-tv.ru за кулисами концерта ко Дню Победы в Кремле.

Помимо наград, дома у Буйнова также есть записные книжки, летные карты и штурманский транспортир отца. Поэтому рассказывать детям о войне и подвигах ветеранов артисту, как он выразился, очень легко, ведь живая история буквально хранится в стенах его дома.

«У всех родственники, у всех воевали. Вспомните о них 9 Мая. А у кого нет, вспомните какие-то истории тех, кто постарше, пусть расскажут. Если нет историй, достаньте старые фотографии и идите с бессмертным полком», — отметил артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Буйнов рассказал о знакомстве и дружбе с Юдашкиным.

Тема:
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