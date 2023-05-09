«Быть оптимистами»: Татьяна Буланова обратилась к россиянам в честь праздника

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 128

Татьяна Буланова поздравила россиян с Днем Победы и пожелала им хорошего настроения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
День Победы 9 Мая

Знаменитость напомнила, что всегда нужно верить в лучшее.

Российская певица Татьяна Буланова поздравила жителей России с Днем Победы. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru за кулисами праздничного концерта в Кремле.

По ее словам, всем нужно быть оптимистами и верить в лучшее.

«Всех поздравляю с замечательным, ярким, светлым праздником — Днем Победы. Здоровья вам, счастья и хорошего настроения», — заявила артистка.

Сегодня отмечается День Победы. В Москве утром прошел Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране продолжаются шествия и праздничные мероприятия, а вечером небо над российским городами окрасят залпы салютов.

В акциях в честь Дня Победы к началу 9 мая приняли участие уже жители 40 стран мира — десятки тысяч человек отдали дань памяти погибшим борцам с фашизмом.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, как Татьяна Буланова расплакалась во время ответа на вопрос про семью.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
Коснулось каждой семьи: Зара поздравила россиян с Днем Победы
9 мая
«Мы вам не враги»: Сальдо обратился к украинцам
9 мая
Несмотря ни на что: в каких странах состоялась акция «Бессмертный полк»
9 мая
101-летняя мама Ирины Алферовой поздравила всех землян с Днем Победы
9 мая
«Наследники победителей»: в Ивангороде провели мероприятия в честь Дня Победы
9 мая
«Концерты, шашлыки, салют»: SHAMAN рассказал о семейных традициях на 9 мая
9 мая
«Хочется обнять звуком людей»: Хибла Герзмава о праздновании Дня Победы
9 мая
В Ивангороде провели митинг по случаю Дня Победы
9 мая
Больше давления — крепче бетон: Газманов поздравил россиян с Днем Победы
9 мая
Настоящее безобразие: Посол РФ о действиях агрессивной толпы в Варшаве
+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Новый день — новая надежда: китайский совет дня на вторник, 9 мая

Последние новости

21:05
«Вернуть утраченное»: в США разоблачили планы Зеленского после спецоперации
20:58
Коснулось каждой семьи: Зара поздравила россиян с Днем Победы
20:50
Во Львове слушавшим Лепса парням вручили повестки в военкомат
20:42
«Мы вам не враги»: Сальдо обратился к украинцам
20:36
Как юные актрисы достойно боролись с нацистами во времена ВОВ
20:30
Несмотря ни на что: в каких странах состоялась акция «Бессмертный полк»

Сейчас читают

«Фашистов спросить забыли»: Захарова ответила на обвинения в адрес лидеров СНГ
Настоящее безобразие: Посол РФ о действиях агрессивной толпы в Варшаве
Я счастлива, что живу в этой стране: Долина о Дне Победы
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео