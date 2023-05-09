Олег Газманов стихами объяснил молодому поколению важность Победы в ВОВ

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 13

Несколько поколений россиян узнавали о победе над нацизмом из первых уст, но сейчас такая возможность есть далеко не у всех детей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Народный артист РФ Олег Газманов сочинил стихотворение, чтобы объяснить своей дочери и другим молодым россиянам важность победы СССР в Великой Отечественной войне. Если предыдущие поколения россиян узнавали историю своей страны из первых уст, то сейчас такая возможность есть далеко не у всех детей.

«Я понял, что моему ребенку младшему, моей дочке нужно что-то объяснять, а так как было проще спеть или сочинить стихи, я написал эту песню», — рассказал певец 5-tv.ru за кулисами концерта ко Дню Победы в Кремле.

Патриотическая песня артиста называется «Артефакты». В клипе на эту композицию снялись российские бойцы и гражданские, вставшие на защиту своей Родины.

«Артефакты прошедшей войны не тревожь,

Сапоги по бетону стучат.

Снова ложная правда — правдивая ложь

На войну посылает солдат.

Мы не можем спокойно стоять в стороне,

Разберемся, где финиш, где старт.

Не заставить Россию покорно идти

По указанным кем-то местам!

Нам не стоит мешать и не надо учить,

Как должны мы в стране своей жить.

Мы хотим в этом мире свой путь проложить,

И на нас бесполезно давить!

Пусть враги нам твердят, что наш путь предрешен,

Чтоб никто колею не бросал.

Не заставить Россию покорно идти

По указанным кем-то местам!

Это было в истории множество раз,

К нам с войной приходила беда.

Но мы снова вставали и встанем сейчас,

По-другому не быть никогда!

Кто-то может предать, кто-то может уйти,

Кто-то прячет звериный оскал!

Не заставить Россию покорно идти,

По указанным кем-то местам!» — воспроизвел певец выученный наизусть текст.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иван Охлобыстин подчеркнул важность Дня Победы для всех поколений.

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