Олег Газманов стихами объяснил молодому поколению важность Победы в ВОВ
Несколько поколений россиян узнавали о победе над нацизмом из первых уст, но сейчас такая возможность есть далеко не у всех детей.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Народный артист РФ Олег Газманов сочинил стихотворение, чтобы объяснить своей дочери и другим молодым россиянам важность победы СССР в Великой Отечественной войне. Если предыдущие поколения россиян узнавали историю своей страны из первых уст, то сейчас такая возможность есть далеко не у всех детей.
«Я понял, что моему ребенку младшему, моей дочке нужно что-то объяснять, а так как было проще спеть или сочинить стихи, я написал эту песню», — рассказал певец 5-tv.ru за кулисами концерта ко Дню Победы в Кремле.
Патриотическая песня артиста называется «Артефакты». В клипе на эту композицию снялись российские бойцы и гражданские, вставшие на защиту своей Родины.
«Артефакты прошедшей войны не тревожь,
Сапоги по бетону стучат.
Снова ложная правда — правдивая ложь
На войну посылает солдат.
Мы не можем спокойно стоять в стороне,
Разберемся, где финиш, где старт.
Не заставить Россию покорно идти
По указанным кем-то местам!
Нам не стоит мешать и не надо учить,
Как должны мы в стране своей жить.
Мы хотим в этом мире свой путь проложить,
И на нас бесполезно давить!
Пусть враги нам твердят, что наш путь предрешен,
Чтоб никто колею не бросал.
Не заставить Россию покорно идти
По указанным кем-то местам!
Это было в истории множество раз,
К нам с войной приходила беда.
Но мы снова вставали и встанем сейчас,
По-другому не быть никогда!
Кто-то может предать, кто-то может уйти,
Кто-то прячет звериный оскал!
Не заставить Россию покорно идти,
По указанным кем-то местам!» — воспроизвел певец выученный наизусть текст.
Ранее 5-tv.ru писал, что Иван Охлобыстин подчеркнул важность Дня Победы для всех поколений.
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