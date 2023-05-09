«Успехов в боевой подготовке»: Александр Маршал поздравил россиян с 9 мая

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 157

Александр Маршал в День Победы пожелал успехов в боевой и политической подготовке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
День Победы 9 Мая

За несколько дней до праздника в Государственном Кремлевском дворце собрались российские звезды, где прошла запись памятного концерта.

Российский певец Александр Маршал искренне поздравил россиян с Днем Победы. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru за кулисами праздничного концерта в Кремле.

«С праздником вас! Счастья вам, здоровья и успехов в боевой и политической подготовке», — заявил Маршал.

В Кремле состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие Лариса Долина, Стас Пьеха, Зара, Олег Газманов и многие другие российские знаменитости.

Сегодня, 9 мая, Парад Победы в Москве прошел в обычном формате, отменили только традиционный прием в Кремле. В торжественной церемонии приняли участие более десяти тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

В акциях в честь Дня Победы к началу 9 мая приняли участие уже жители 40 стран мира — десятки тысяч человек отдали дань памяти погибшим борцам с фашизмом.

Ранее 5-tv.ru выдал материал о том, как Маршал рассказал о своей новой песне «Речной вокзал».

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
Олег Газманов стихами объяснил молодому поколению важность Победы в ВОВ
9 мая
«Матрос Буденный»: как бывший белорусский партизан подружился с Раулем Кастро
9 мая
Буйнов: Наша страна никогда не забудет, кто выиграл Великую Отечественную войну
9 мая
Прямая трансляция салюта в Москве в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ
9 мая
Прямая трансляция салюта в Санкт-Петербурге в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ
9 мая
Лев Лещенко поздравил ветеранов с Днем Победы: «Они — наша честь и гордость»
9 мая
Коснулось каждой семьи: Зара поздравила россиян с Днем Победы
9 мая
«Мы вам не враги»: Сальдо обратился к украинцам
9 мая
Несмотря ни на что: в каких странах состоялась акция «Бессмертный полк»
9 мая
«Быть оптимистами»: Татьяна Буланова обратилась к россиянам в честь праздника
+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Новый день — новая надежда: китайский совет дня на вторник, 9 мая

Последние новости

22:34
Олег Газманов стихами объяснил молодому поколению важность Победы в ВОВ
22:25
«Матрос Буденный»: как бывший белорусский партизан подружился с Раулем Кастро
22:08
Буйнов: Наша страна никогда не забудет, кто выиграл Великую Отечественную войну
21:56
«Пью шампанское, пока он в спортзале»: Ольга Орлова об идеальных отношениях
21:50
Прямая трансляция салюта в Москве в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ
21:50
Прямая трансляция салюта в Санкт-Петербурге в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ

Сейчас читают

«Фашистов спросить забыли»: Захарова ответила на обвинения в адрес лидеров СНГ
Настоящее безобразие: Посол РФ о действиях агрессивной толпы в Варшаве
Несмотря ни на что: в каких странах состоялась акция «Бессмертный полк»
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео