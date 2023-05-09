«Успехов в боевой подготовке»: Александр Маршал поздравил россиян с 9 мая

За несколько дней до праздника в Государственном Кремлевском дворце собрались российские звезды, где прошла запись памятного концерта.

Российский певец Александр Маршал искренне поздравил россиян с Днем Победы. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru за кулисами праздничного концерта в Кремле.

«С праздником вас! Счастья вам, здоровья и успехов в боевой и политической подготовке», — заявил Маршал.

В Кремле состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие Лариса Долина, Стас Пьеха, Зара, Олег Газманов и многие другие российские знаменитости.

Сегодня, 9 мая, Парад Победы в Москве прошел в обычном формате, отменили только традиционный прием в Кремле. В торжественной церемонии приняли участие более десяти тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

В акциях в честь Дня Победы к началу 9 мая приняли участие уже жители 40 стран мира — десятки тысяч человек отдали дань памяти погибшим борцам с фашизмом.

Ранее 5-tv.ru выдал материал о том, как Маршал рассказал о своей новой песне «Речной вокзал».