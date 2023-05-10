Четыре тысячи бойцов и залп 12 орудий: как отметили День Победы в Петербурге

Эфирная новость 55

Парадом и праздничным салютом отметили в Петербурге День Победы

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
День Победы 9 Мая

В честь 78-й годовщины Великой Победы по Дворцовой площади Северной столицы прошли около ста единиц военной техники, в том числе ракетные комплексы «Искандер».

В Петербурге День Победы начался с зажжения факелов на Ростральных колоннах, после чего на Дворцовой площади стартовал парад войск.

По традиции за несколько минут до начала сводный оркестр Западного военного округа заиграл «Священную войну», рота почетного караула вынесла знамена, а командующий парадом доложил принимающему о готовности войск.

Парадным маршем по главной площади Северной столицы прошагали четыре тысячи человек: кадеты, суворовцы, курсанты военных вузов. Отдельной колонной прошли 250 участников военно-патриотического движения «Юнармия», а добровольцы движения «Волонтеры Победы» помогали приглашенным на праздник ветеранам и другим почетным гостям.

Вслед за пешим строем прошли около ста единиц военной техники. Возглавлял колонну Т-34 — легендарный танк Великой Отечественной войны. После него на площадь выехали колесные и гусеничные машины, артиллерийские и ракетные системы — от знаменитых «Катюш» до современных бронеавтомобилей «Тигр» и ракетных комплексов «Искандер».

Парад сопровождался музыкой военных лет, в завершение хор а капелла исполнил песню Давида Тухманова «День Победы».

Завершился День Победы в Петербурге праздничным салютом. В небо взмыли более 1,5 тысяч фейерверков разных видов: «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и другие.

Салют сопровождали холостые выстрелы из двенадцати артиллерийских орудий Д-44. Каждый залп был посвящен памяти погибших защитников Отечества и тружеников тыла.

Ранее 5-tv.ru показал прямую трансляцию салюта в Москве в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Тема:
День Победы 9 Мая
10 мая
Агрессия и запреты: как власти Европы пытались сорвать празднование Дня Победы
10 мая
Грандиозное шоу: День Победы в городах России завершился праздничными салютами
10 мая
Поддержать бойцов! Московские артисты приехали с масштабными гастролями в Донбасс
10 мая
«Бессмертный полк» стал бесстрашным: как память советских воинов почтили в Берлине
10 мая
Главные гости — ветераны: как прошел парад Победы на Красной площади
10 мая
Никто не забыт: в России «Бессмертный полк» прошел в новых форматах
9 мая
«Мариупольская Мадонна» побывала на Дне Победы в Москве: «Отдать дань уважения»
9 мая
Стас Пьеха о Дне Победы: «Все остальные праздники — пластиковые»
9 мая
Олег Газманов стихами объяснил молодому поколению важность Победы в ВОВ
9 мая
«Матрос Буденный»: как бывший белорусский партизан подружился с Раулем Кастро
+6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Береги здоровье! Китайский совет дня на среду, 10 мая

Последние новости

10:39
В Подмосковье задержали пять человек за попытку совершить теракт в воинской части
10:39
«Считаю очевидным»: экс-главком НАТО в Европе назвал главный страх Запада в конфликте на Украине
10:26
«Большая ошибка»: греческий генерал обвинил Украину в военном преступлении
10:14
Четыре тысячи бойцов и залп 12 орудий: как отметили День Победы в Петербурге
10:09
Седокова набрала 10 килограммов из-за тяжелой болезни: «На львиной порции таблеток»
9:57
Агрессия и запреты: как власти Европы пытались сорвать празднование Дня Победы

Сейчас читают

«Потолка еще не достигла»: затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт
«По касательной ударило»: Александр Маршал рассказал, как орден спас его дедушке жизнь
Число въезжающих в Россию из стран Прибалтики, Финляндии и Польши выросло в разы
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео