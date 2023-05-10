Четыре тысячи бойцов и залп 12 орудий: как отметили День Победы в Петербурге

В честь 78-й годовщины Великой Победы по Дворцовой площади Северной столицы прошли около ста единиц военной техники, в том числе ракетные комплексы «Искандер».

В Петербурге День Победы начался с зажжения факелов на Ростральных колоннах, после чего на Дворцовой площади стартовал парад войск.

По традиции за несколько минут до начала сводный оркестр Западного военного округа заиграл «Священную войну», рота почетного караула вынесла знамена, а командующий парадом доложил принимающему о готовности войск.

Парадным маршем по главной площади Северной столицы прошагали четыре тысячи человек: кадеты, суворовцы, курсанты военных вузов. Отдельной колонной прошли 250 участников военно-патриотического движения «Юнармия», а добровольцы движения «Волонтеры Победы» помогали приглашенным на праздник ветеранам и другим почетным гостям.

Вслед за пешим строем прошли около ста единиц военной техники. Возглавлял колонну Т-34 — легендарный танк Великой Отечественной войны. После него на площадь выехали колесные и гусеничные машины, артиллерийские и ракетные системы — от знаменитых «Катюш» до современных бронеавтомобилей «Тигр» и ракетных комплексов «Искандер».

Парад сопровождался музыкой военных лет, в завершение хор а капелла исполнил песню Давида Тухманова «День Победы».

Завершился День Победы в Петербурге праздничным салютом. В небо взмыли более 1,5 тысяч фейерверков разных видов: «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и другие.

Салют сопровождали холостые выстрелы из двенадцати артиллерийских орудий Д-44. Каждый залп был посвящен памяти погибших защитников Отечества и тружеников тыла.

Ранее 5-tv.ru показал прямую трансляцию салюта в Москве в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.