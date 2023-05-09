Прямая трансляция салюта в Москве в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ
Небо столицы озаряют более двенадцати тысяч фейерверков.
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Трансляция завершена
В Москве завершается празднование 78-й годовщины Дня Победы. С наступлением темноты, в 22:00, традиционно в небе праздничный салют. В этом году его запускают из 16 точек по всему городу. Ранее пресс-служба Западного военного округа отметила, что пуски продлятся десять минут.
В этом году за них отвечают военнослужащие Отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Залпы производятся с помощью 72 салютных установок и пусковых комплексов «Триколор».
Небо столицы освещают более двенадцати тысяч фейерверков 70-ти различных видов. Диаметр одного купола достигает в диаметре 300 метров. Кроме того, залпы сопровождаются выстрелами из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
Мирное будущее и память о героях: полная речь президента РФ на Параде в Москве
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Москве прошел парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По Красной Площади прошли пешие расчеты и военная техника.
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