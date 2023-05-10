Никто не забыт: в России «Бессмертный полк» прошел в новых форматах

Эфирная новость 10

Портреты фронтовиков демонстрируют на земле и в воздухе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Zurab_Javakhadze; 5-tv.ru

Тема:
День Победы 9 Мая

Традиционный «Бессмертный полк» проходит в новых форматах. Те, кому привычнее онлайн, публикуют на сайте «Бессмертного полка» портреты участников Великой Отечественной войны и тех, кто сейчас участвует в специальной военной операции.

Фотографии героев бесконечным потоком сменяют друг друга и во время видеотрансляций на больших экранах на улицах городов. Россияне также размещают портреты фронтовиков на кораблях, автомобилях и даже на фюзеляжах самолетов.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
«Мариупольская Мадонна» побывала на Дне Победы в Москве: «Отдать дань уважения»
9 мая
Стас Пьеха о Дне Победы: «Все остальные праздники — пластиковые»
9 мая
Олег Газманов стихами объяснил молодому поколению важность Победы в ВОВ
9 мая
«Матрос Буденный»: как бывший белорусский партизан подружился с Раулем Кастро
9 мая
Буйнов: Наша страна никогда не забудет, кто выиграл Великую Отечественную войну
9 мая
Прямая трансляция салюта в Санкт-Петербурге в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ
9 мая
Прямая трансляция салюта в Москве в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ
9 мая
Лев Лещенко поздравил ветеранов с Днем Победы: «Они — наша честь и гордость»
9 мая
«Успехов в боевой подготовке»: Александр Маршал поздравил россиян с 9 мая
9 мая
Коснулось каждой семьи: Зара поздравила россиян с Днем Победы
+6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Новый день — новая надежда: китайский совет дня на вторник, 9 мая

Последние новости

1:39
Никто не забыт: в России «Бессмертный полк» прошел в новых форматах
1:16
«Упала с высоты роста мужа»: невестка Васильевой и ее супруг уронили 5-месячную дочь
1:01
Родившая троих Костенко решилась увеличить грудь: «Доктор сделал разметку»
0:46
«Поспала на новой вилле»: Волочкова рассказала, зачем прилетела на Мальдивы
0:31
«Величайшая охота на ведьм»: Суд признал Трампа виновным в попытке изнасилования
0:13
Онколог назвал овощи, которые могут спровоцировать рак

Сейчас читают

«Мариупольская Мадонна» побывала на Дне Победы в Москве: «Отдать дань уважения»
Лев Лещенко поздравил ветеранов с Днем Победы: «Они — наша честь и гордость»
«Успехов в боевой подготовке»: Александр Маршал поздравил россиян с 9 мая
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео