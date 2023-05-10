Никто не забыт: в России «Бессмертный полк» прошел в новых форматах
Портреты фронтовиков демонстрируют на земле и в воздухе.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Zurab_Javakhadze; 5-tv.ru
Традиционный «Бессмертный полк» проходит в новых форматах. Те, кому привычнее онлайн, публикуют на сайте «Бессмертного полка» портреты участников Великой Отечественной войны и тех, кто сейчас участвует в специальной военной операции.
Фотографии героев бесконечным потоком сменяют друг друга и во время видеотрансляций на больших экранах на улицах городов. Россияне также размещают портреты фронтовиков на кораблях, автомобилях и даже на фюзеляжах самолетов.
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