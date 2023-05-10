Грандиозное шоу: День Победы в городах России завершился праздничными салютами

Праздничными салютами и фейерверками завершился День Победы в нашей стране. Залпы дали практически во всех регионах России, но самым ярким традиционно стал салют в Москве. Посмотреть на грандиозное шоу на улицах и площадях собрались десятки тысяч горожан. Среди них была и Ксения Солдатова.

Этот концерт с песнями военных лет перед салютом — многолетняя традиция Алексея (он сам служил в Донбассе, оттуда награды) и его друзей. Собравшиеся рядом подпевают, кто-то не может от пронзительных слов сдержать чувства.

«Гордость безусловно. Это какую смелость надо иметь, чтобы идти, спасать жизни других. Отдать свою жизнь», — поделилась Ольга Аксенова.

Салют — это кульминация праздника, Дня Победы. На Воробьевых горах одно из самых удачных мест для просмотра, потому что салют здесь видно и с Лужников, и с второй точки — Поклонной горы. Всего в Москве в этом году таких точек 16, и расположены они так, чтобы салют было видно в разных частях города.