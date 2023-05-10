Грандиозное шоу: День Победы в городах России завершился праздничными салютами

Эфирная новость 46

Самым ярким традиционно стал салют в Москве.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Тема:
День Победы 9 Мая

Праздничными салютами и фейерверками завершился День Победы в нашей стране. Залпы дали практически во всех регионах России, но самым ярким традиционно стал салют в Москве. Посмотреть на грандиозное шоу на улицах и площадях собрались десятки тысяч горожан. Среди них была и Ксения Солдатова.

Этот концерт с песнями военных лет перед салютом — многолетняя традиция Алексея (он сам служил в Донбассе, оттуда награды) и его друзей. Собравшиеся рядом подпевают, кто-то не может от пронзительных слов сдержать чувства.

«Гордость безусловно. Это какую смелость надо иметь, чтобы идти, спасать жизни других. Отдать свою жизнь», — поделилась Ольга Аксенова.

Салют — это кульминация праздника, Дня Победы. На Воробьевых горах одно из самых удачных мест для просмотра, потому что салют здесь видно и с Лужников, и с второй точки — Поклонной горы. Всего в Москве в этом году таких точек 16, и расположены они так, чтобы салют было видно в разных частях города.

Тема:
День Победы 9 Мая
10 мая
Поддержать бойцов! Московские артисты приехали с масштабными гастролями в Донбасс
10 мая
«Бессмертный полк» стал бесстрашным: как память советских воинов почтили в Берлине
10 мая
Главные гости — ветераны: как прошел парад Победы на Красной площади
10 мая
Никто не забыт: в России «Бессмертный полк» прошел в новых форматах
9 мая
«Мариупольская Мадонна» побывала на Дне Победы в Москве: «Отдать дань уважения»
9 мая
Стас Пьеха о Дне Победы: «Все остальные праздники — пластиковые»
9 мая
Олег Газманов стихами объяснил молодому поколению важность Победы в ВОВ
9 мая
«Матрос Буденный»: как бывший белорусский партизан подружился с Раулем Кастро
9 мая
Буйнов: Наша страна никогда не забудет, кто выиграл Великую Отечественную войну
9 мая
Прямая трансляция салюта в Санкт-Петербурге в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ
+6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Береги здоровье! Китайский совет дня на среду, 10 мая

Последние новости

9:11
«Будто вышла из спортзала»: Анастасия Костенко о последствиях операции
8:59
Ноутбуки в России могут подешеветь на 15% к лету
8:47
Огненный шторм прокатился по Курганской области: сгорели сотни домов, погиб 21 человек
8:36
Грандиозное шоу: День Победы в городах России завершился праздничными салютами
8:22
Время ожидания запчастей для иномарок увеличилось до полугода
8:08
Поддержать бойцов! Московские артисты приехали с масштабными гастролями в Донбасс

Сейчас читают

Буланова рассказала о своих чувствах во время выступления перед ранеными бойцами СВО
«По касательной ударило»: Александр Маршал рассказал, как орден спас его дедушке жизнь
«Мариупольская Мадонна» побывала на Дне Победы в Москве: «Отдать дань уважения»
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео