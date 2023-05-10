«Катастрофические жертвы»: Роберт Кеннеди-младший о реальных потерях ВСУ
Роберт Кеннеди-младший обвинил США в убийстве 300 тысяч наемников ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / JAVIER ROJAS
Политик считает, что американское правительство виновато в сложившейся ситуации.
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) огромны. Об этом в эфире ABC заявил племянник экс-главы США Джона Кеннеди, кандидат на пост американского президента Роберт Кеннеди-младший.
По его словам, речь идет просто о «катастрофических жертвах» в то время, как украинские власти пытаются эту информацию скрыть от общественности.
Более того, по мнению Кеннеди-младшего, нынешний конфликт на Украине — самый жестокий со времен Второй мировой войны, а всему виной — власти США.
Политик подчеркнул, что американское правительство путем заговора убило 300 тысяч наемников ВСУ и около 14 тысяч мирных жителей.
«И в этом тщеславии мы приносим в жертву украинский народ», — говорит кандидат в президенты США.
В конце интервью он сказал, что Россия просто не может проиграть в конфликте на Украине, однако граждан Америки пытаются убедить в обратном.
До этого Роберт Кеннеди-младший уже говорил, что американская армия не может похвастаться богатым военным потенциалом в сравнении с российской. У Штатов нет артиллерии, которой можно было бы заменить уничтоженную технику в боях.
Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Киевский режим в очередной раз открыл огонь по жилым районам отделившихся в 2014 году Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), и главы атакованных территорий попросили помощи у Москвы. Президент Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины, а также создание условий, гарантирующих безопасность РФ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему проигрыш России на Украине невозможен.
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