На счетах мужа блогера Блиновской нашли сотни миллионов рублей

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Полина Долгова
Полина Долгова 20

Часть средств «осели» на счетах супруга скандально известной блогерши.

На счетах мужа блогера Блиновской нашли сотни миллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Следователи наложили обеспечительные меры на банковские счета блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея в рамках уголовного дела о неуплате налогов. По данным правоохранителей, автор «Марафона желаний» не отчиталась перед государством о реальных доходах — речь идет о сумме около миллиарда рублей.

Как оказалось, что у мужа Блиновской были накопления в двух столичных банках. Общая сумма арестованных счетов пары составляет сотни миллионов рублей в различной валюте, сообщает ТАСС

Прежде сообщалось, что супруг Блиновской оказался сказочно богат. В его владении 40 земельных участков, размер которых составляет от 165 до 348 тысяч «квадратов». Их общая площадь равняются количеству 50 футбольных полей. Хозяйства раскинуты по всей стране. Полтора участка расположены в Костромской области. Хозяин использует владения для «ведения подсобного хозяйства». Такие же «грядки» есть и в Ярославской области.

Домов и квартир у Блиновского хватает с избытком. Они есть в Костромской области, под Ярославлем, в Адыгее и, конечно же, в Москве. В столице у супруга есть роскошные апартаменты на Серпуховском валу площадью 132,2 квадратных метра. В Алуште у Алексея четыре особняка одинаковых размеров, каждый по 258 квадратных метров. Таким образом, если подсчитать все, то получится 15 объектов недвижимости: 14 особняков по стране и столичные апартаменты.

Блогера Елену Блиновскую задержали в Смоленской области, она направлялась в сторону российско-белорусской границы. При попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство.

На создательницу «Марафона желаний» завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей, а также о легализации денежных средств на сумму более 43 миллионов рублей.

По версии следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса и не платила налоги за период 2019–2021 годов. Свою вину звезда признала в полном объеме.

Женщину отправили под домашний арест. По тяжести обвинений она могла бы попасть в СИЗО, но суд нашел смягчающие обстоятельства: четверо детей и раскаяние.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сможет ли Блиновская избежать тюремного срока.

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