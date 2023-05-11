Бастрыкин назвал подрыв автомобиля Прилепина операцией спецслужб Украины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 92

Расследование теракта в отношении писателя продолжается. Появились новые подробности.

Бастрыкин назвал подрыв автомобиля Прилепина операцией спецслужб Украины

Фото: Следственный комитет РФ/ ТАСС

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Тема:
Покушение на Захара Прилепина

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что обвиняемый в покушении на российского писателя Захара Прилепина был исполнителем теракта, но действовал не один. Его соучастники устанавливаются. Об этом председатель СК сообщил во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Бастрыкин не стал раскрывать подробностей продолжающегося расследования, однако отметил, что исполнитель был специально обученным человеком, а само покушение было четко спланированной операцией украинских спецслужб.

Также в СК уточнили, что в Московской области был обнаружен тайник преступников с боеприпасами.

Покушение на Захара Прилепила было реализовано 6 мая. В Нижегородской области был подорван его автомобиль. Сам писатель остался в живых, но получил серьезные травмы и был госпитализирован, а его водитель скончался.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Нижнем Новгороде попрощались с погибшим в теракте соратником Прилепина.

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Покушение на Захара Прилепина
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