Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Михаила Редкова

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». У трехлетнего Миши — мы рассказывали про него накануне — врожденный порок сердца. Он уже перенес две операции. Но это стало лишь временной помощью.

Растущий организм плохо справляется с физической нагрузкой. Ребенку как можно скорее требуется новое хирургическое вмешательство, которое полностью исправит патологию сердца. За эту сложнейшую операцию выставлен огромный счет. На его оплату семье Миши не хватало трех миллионов рублей.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать эту сумму. Всего за сутки вы перечислили три миллиона 858 тысяч 34 рубля. Большое вам спасибо