Зеленский прибыл в Берлин

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 35

До этого украинский лидер успел побывать в Нидерландах и Финляндии.

Зеленский прибыл в Берлин

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen / ТАСС

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Германии — Берлин. Об этом он сообщил в Twitter.

«Уже в Берлине», — написал он.

О планах украинского лидера приехать в Германию стало известно еще в начале мая. Соответствующая информация утекла в СМИ. Из-за этого визит главы киевского режима хотели отменить.

До этого Зеленский успел побывать в Нидерландах и Финляндии. Также накануне стало известно, что украинский лидер провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, в ходе которых были приняты «важные решения» по защите украинского неба.

Политолог и журналист Юрий Светов, комментируя турне Зеленского по разным странам, отметил, что, например, его поездка в Финляндию является демонстративным шагом. Эксперт напомнил, что страна недавно вступила в НАТО, поэтому, вероятно, украинский лидер захотел получить совет, что нужно сделать, чтобы Украину приняли в альянс.

Однако, видимо, дельных советов он не получил. На пресс-конференции в Нидерландах Зеленский заявил, что Киев не сможет стать членом НАТО в настоящее время, но желает добиться этого в будущем.

Ранее 5-tv.ru писал, почему визит Зеленского в Европу срывает контрнаступление ВСУ.

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