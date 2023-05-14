Самый горячий участок в зоне СВО: штурмовые отряды продолжают выдавливать боевиков ВСУ из Артемовска

До полного освобождения города российским бойцам осталось совсем немного.

Впервые за догое время украинские силы предприняли массированную контратаку. По сообщению российского министерства обороны под Артемовском (украинское название города — Бахмут) в минувший четверг ВСУ организовали 26 атак, задействовав более тысячи солдат при поддержке четырех десятков танков и другой бронетехники. Все атаки были отражены, уничтожено более 500 украинских военнослужащих, но и наши отошли с целью повышения устойчивости обороны. Был занят рубеж по берегам Берховского водохранилища. Речь о северном фланге окружения вокруг Артемовска.

При этом в самом городе продолжается наступление российских штурмовых частей ЧВК «Вагнер». До полной зачистки города им осталось взять буквально пару десятков многоэтажек, но они прекращены ВСУ в мощные укрепрайоны. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Ярослава Богата, который недавно вернулся из Артемовска.

Передвигаться по усеянным осколками дорогами по-прежнему приходится не сбавляя скорости. Безопасного места в городе, куда не могли бы ударить националисты, нет. Хотя проехать так можно практически весь Артемовск. Украинский «Бахмут» по сути уже вне Незалежной.



Жилые дома, из которых выгоняли националистов, пустуют. Теперь ВСУ пытаются стереть с лица земли свои бывшие «крепости». От обстрелов и взрывных волн погибли почти все голуби. Птице мира — здесь пока еще не место.

«Описать ситуацию в Артемовске можно даже без слов, просто поднявшись на какую-то из уцелевших мнгоэтажек. Вот там еще идут бои, ну а весь город практически полностью разрушен. И звучит он вот так, постоянными канонадами, выходами и прилетами снарядов», — рассказывает журналист.

Враг контролирует меньше двух квадратных километров города. Наши бойцы рассказывают, что на этом участке скопилась большая концентрация вновь прибывшего противника всех мастей — от мобилизованных украинцев до наёмников и неонацистов.

«Минометный расчет ЧВК „Вагнер“ бьет по противнику с передовых позиций. Дело в том, что враг сейчас активизировал свою артиллерию», — пояснил корреспондент «Известий».

Напряженная ситуация на флангах. Тем не менее штурмовые группы продолжают выдавливать солдат ВСУ из города. Тактика перемалывания боевиков в самой горячей точке Донбасса по-прежнему работает.

«Если какое-то движение происходит, сразу разом „улиткою“ накрываем между дворов и площадью», — рассказывает боец ЧВК «Вагнер».

Чужой бронетехнике теперь тоже сложнее скрыться в тени высоток. Операторы БПЛА могут подходить ближе. А на этих кадрах с беспилотника работа по позициям националистов. Бахмут «догорает», чтобы из пепла возродился Артемовск. Лишившись щита городских застроек, противнику будет сложнее прятаться.

«Там уже будет открытая зона, на которой им тяжело будет выжить. Нам проще даже будет по открытой местности (работать. — Прим. ред.), потому что больше осколков, легче попадать по врагу. Они там не могут так спрятаться надежно как здесь в городе», — рассказывает боец ЧВК «Вагнер».

Хотя и в самом городе, точнее на оставшихся у ВСУ нескольких улиц, не сладко. Утрата Артемовска для Украины — имиджевая потеря. Чтобы киевский режим мог повторять фразу «Бахмут держится», достаточно маленького кусочка.

«Мне кажется, что это все-таки политика. Поэтому несмотря на жертвы, несмотря на то что они несут огромные потери, сложности с вывозом раненых, все равно они пытаются остаться там как можно дольше», — рассказал боец ЧВК «Вагнер».

Хотя некоторые объекты, такие как этот, противник отдавал практически без боя.

«Символичное место для ВСУ, это Артемовское СИЗО, но в стены тюрьмы, скорее всего, боевикам еще придется вернуться, не этой, конечно. Тем кто выживет, за многочисленные военные преступления», — рассказывает журналист.

Националисты продолжают прощупывать оборону. Чтобы полностью освободить город, российским бойцам осталось занять квартал высоток и частный сектор за ними. Штурм Артемовска продолжается.