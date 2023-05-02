Пали духом: стало известно о желании боевиков ВСУ бежать с позиций в Марьинке

Известно, что в городе под огневым контролем российских сил находятся практически все позиции противника.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотят оставить свои позиции в Марьинке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал российский боец с позывным «Кореец». Он услышал разговоры украинских боевиков, находясь от них в нескольких метрах.

«Я получил ранение в результате штурма, противник отработал из гранатомета. Понял, что отходить нет возможности, они продолжают простреливать пути отхода. Сидел бесшумно, они были рядом над головой, разговаривали о том, что у них нет духа, зачем они здесь находятся, уже хотели бросать позицию», — рассказал «Кореец» РИА Новости.

В разговоре, по словам российского бойца, участвовали пятеро боевиков.

В конце прошлого месяца врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска контролируют 50 из 59 кварталов Марьинки. Он также отметил, что под огневым контролем в зоне видимости находятся практически все позиции противника.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным еще на тот момент республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

На сегодняшний день ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области являются частью России. Регионы вошли в состав страны по итогам состоявшихся в сентябре прошлого года референдумов. Так, в ЛНР за такое решение высказались 98,42% жителей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

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