Реджеп Эрдоган в ближайшее время обратится к избирателям
Действующий президент Турции лидирует в президентских выборах. С каким заявлением он намерен обратиться к нации?
Фото: Reuters / Presidential Press Office
Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время обратится к избирателям в Анкаре, сообщает телеканал CNN Türk.
«В ближайшее время президент Эрдоган обратится к избирателям с балкона штаба правящей Партии справедливости и развития», — говорится в сообщении.
Отмечается, что балкон уже готовят для выступления главы государства.
Накануне в Турции состоялись выборы президента. Главным соперником Эрдогана в схватке за президентское кресло является лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Однако согласно результатам подсчета свыше 95% голосов, Эрдоган лидирует среди остальных кандидатов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, каковы шансы на победу у кандидатов в президенты Турции.
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