Реджеп Эрдоган в ближайшее время обратится к избирателям

Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время обратится к избирателям в Анкаре, сообщает телеканал CNN Türk.

«В ближайшее время президент Эрдоган обратится к избирателям с балкона штаба правящей Партии справедливости и развития», — говорится в сообщении.

Отмечается, что балкон уже готовят для выступления главы государства.

Накануне в Турции состоялись выборы президента. Главным соперником Эрдогана в схватке за президентское кресло является лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Однако согласно результатам подсчета свыше 95% голосов, Эрдоган лидирует среди остальных кандидатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каковы шансы на победу у кандидатов в президенты Турции.