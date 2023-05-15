Реджеп Эрдоган в ближайшее время обратится к избирателям

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 28

Действующий президент Турции лидирует в президентских выборах. С каким заявлением он намерен обратиться к нации?

Реджеп Эрдоган в ближайшее время обратится к избирателям

Фото: Reuters / Presidential Press Office

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Тема:
Выборы президента Турции 2023

Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время обратится к избирателям в Анкаре, сообщает телеканал CNN Türk.

«В ближайшее время президент Эрдоган обратится к избирателям с балкона штаба правящей Партии справедливости и развития», — говорится в сообщении.

Отмечается, что балкон уже готовят для выступления главы государства.

Накануне в Турции состоялись выборы президента. Главным соперником Эрдогана в схватке за президентское кресло является лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Однако согласно результатам подсчета свыше 95% голосов, Эрдоган лидирует среди остальных кандидатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каковы шансы на победу у кандидатов в президенты Турции.

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