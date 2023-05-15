С первого залпа: расчеты «Мста-С» держат украинских боевиков в напряжении

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Расчеты «Мста-С» держат украинских боевиков в напряжении

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Уничтожать противника артиллеристам помогают расчеты БПЛА.

Главные баталии в зоне СВО разворачиваются в воздухе: беспилотники наводят тяжелые артиллерийские орудия «Мста-С» на позиции ВСУ — так работа по противнику становится точнее. Правда у боевиков тоже есть беспилотники, и важно не только ударить по врагу, но и самому защититься. Как работает мини-ПВО для одного орудия — увидела корреспондент «Известий» Натали Графчикова.

Расчет установки «Мста-С» получает координаты от разведчиков. Самоходку быстро готовят к работе.

«Буквально несколько минут и наша „Мста-С“ выезжает на огневую точку», — рассказывает журналист.

На башне — пулемет «Корд». Он в любую минуту готов уничтожить беспилотники противника. С каждым днем их все больше. Командир орудия внимательно следит за воздушным пространством.

«По два беспилотника летают, один направляет, другой следит», — рассказывает командир оружия с позывным «Ермак».

Пока расчет готовится к работе, антидронщик внимательно следит за радаром. Оказалось, не зря — в небе дрон противника.

«Получилось сбить его с GPS-навигатором, и он просто вернулся по маршруту домой», — рассказывает антидронщик с позывным «Талисман».

Возле дороги — расположение украинских боевиков. На кадрах с неба видно, как они выходят из дома к припаркованному белому автомобилю. В этот момент «Мста-С» начинает работу.

«Выстрел со мной», — говорит российский боец.

Снаряд ложится в стену.

«Есть попадание, есть попадание», — говорит российский боец.

Пехотинцы ВСУ пытаются спрятаться в подвале. Но расчет продолжает работать. С ювелирной корректировкой.

«Есть попадание!» — говорит российский боец.

«Отлично отработали, поразили», — подхватил другой.

«„Мста-С" сработала с неподготовленной позиции, поэтому сейчас важно быстро переместиться», — рассказывает журналист.

И вот установка снова надежно замаскирована. Общаемся с командиром орудия. Недавно этот экипаж уничтожил десять боевых машин ВСУ.

«А что за машины были?» — спрашивает у бойца корреспондент.

«БМ, самоходные установки и бронеавтомобили. Перемещаются в ночное время, ищут удобные позиции и ведут огонь», — рассказывает командир оружия с позывным «Ермак».

Все скопления техники ВСУ сразу поражает наша артиллерия. Лишая любо возможности начать наступление.

Тема:
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