«Чтобы выиграть очевидно»: почему в Турции будет второй тур президентских выборов

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 1 075

Политолог Мухин: второй тур выборов президента в Турции нужен для того, чтобы снять напряжение оппозиции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Davide Bonaldo; Telegram / МУХИН; Reuters; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента Турции 2023

Эрдоган мог легко победить и в первом туре, но не стал рисковать. Но почему?

В Турции проходят выборы президента. В гонке борются два основных кандидата — действующий глава государства Реджеп Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. При подведении итогов выяснилось, что Эрдоган набрал 49,40% голосов избирателей, а представитель оппозиционного блока оказался на втором месте с 44,96%. Так как ни один из кандидатов не преодолел порог в 50%, будет назначен второй этап голосования. 5-tv.ru в эксклюзивной беседе с генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным узнал о том, почему в Турции назначен второй тур выборов президента.

Эксперт отметил, что голоса избирателей распределяются в зависимости от предпочтений диаспор в разных странах. Если бы Эрдоган победил сразу же, то это могло бы вызвать волну негодования со стороны оппозиции и сыграл бы такой же сценарий, как Майдан на Украине.

«Почему второй тур? Здесь все очень просто. Если бы Эрдоган победил в первом туре, а он имел такую возможность, ему бы был гарантирован „майдан“. О чем его западные партнеры предупредили еще заранее», — заметил эксперт.

Политолог акцентировал внимание на одной очень важной, но незаметной детали.

«Я обращу внимание, что турецкий ЦИК забраковал один миллион бюллетеней. А это было намеком на то, что процесс более-менее управляемый», — рассказал Мухин.

Раскрыл Мухин и причину, по которой действующим властям Турции удобно, чтобы выборы проходили в два этапа.

«И Эрдоган предпочел второй тур для того, чтобы снять напряжение в оппозиции и выиграть очевидно. Пусть с небольшим перевесом, но победить», — ответил эксперт.

Мухин считает, что это хороший и умный предвыборный ход, который продемонстрировала команда Эрдогана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Кремле оценивают выборы в Турции.

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