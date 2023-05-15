ЦИК обнародовал итоги вскрытия избирательных урн в Турции
ЦИК Турции назначил второй тур президентских выборов на 28 мая
Фото: www.globallookpress.com / Tunahan Turhan
Какие результаты? И когда в стране пройдет второй тур выборов президента?
После вскрытия урн со всех избирательных участков действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов. Лидер турецкой оппозиции и главный конкурент Эрдогана за президентское кресло Кемаль Кылычдароглу набрал 44,88% голосов. Это следует из данных ЦИК страны
Ни Эрдоган, ни Кылычдароглу не смогли преодолеть отметку в 50% голосов избирателей, а это может означать лишь одно — оба кандидата примут участие во втором туре президентских выборов. В избиркоме уточнили, что они пройдут 28 мая.
Известно также, что третий участник гонки за президентское кресло в Турции Синан Оган набрал всего 5,7% голосов избирателей. Кроме того, «Альянс АТА», который занимается продвижением его кандидатуры, не получит мест в парламенте.
Голосование на выборах нового президента Турции прошло 14 мая. Также в стране состоялись парламентские выборы. Всего на турецких избирательных участках было установлено более 191 тысячи урн для бюллетеней.
Ранее 5-tv.ru писал, как результаты выборов в Турции повлияют на Россию.
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