ЦИК обнародовал итоги вскрытия избирательных урн в Турции

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 60

ЦИК Турции назначил второй тур президентских выборов на 28 мая

ЦИК обнародовал итоги вскрытия избирательных урн в Турции

Фото: www.globallookpress.com / Tunahan Turhan

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Тема:
Выборы президента Турции 2023

Какие результаты? И когда в стране пройдет второй тур выборов президента?

После вскрытия урн со всех избирательных участков действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов. Лидер турецкой оппозиции и главный конкурент Эрдогана за президентское кресло Кемаль Кылычдароглу набрал 44,88% голосов. Это следует из данных ЦИК страны

Ни Эрдоган, ни Кылычдароглу не смогли преодолеть отметку в 50% голосов избирателей, а это может означать лишь одно — оба кандидата примут участие во втором туре президентских выборов. В избиркоме уточнили, что они пройдут 28 мая.

Известно также, что третий участник гонки за президентское кресло в Турции Синан Оган набрал всего 5,7% голосов избирателей. Кроме того, «Альянс АТА», который занимается продвижением его кандидатуры, не получит мест в парламенте.

Голосование на выборах нового президента Турции прошло 14 мая. Также в стране состоялись парламентские выборы. Всего на турецких избирательных участках было установлено более 191 тысячи урн для бюллетеней.

Ранее 5-tv.ru писал, как результаты выборов в Турции повлияют на Россию.

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