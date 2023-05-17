Минобороны: ВС РФ ракетным ударом уничтожили дивизион установок ЗРК Patriot

В Киеве в результате российского ракетного удара в ночь с понедельника на вторник был уничтожен дивизион установок ЗРК Patriot. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в западной прессе появлялись сообщения о «незначительных повреждениях». Это оказалось ложью. МО РФ поставило окончательную точку в этом вопросе: американское «чудо-оружие» было уничтожено.

Ранее в сети появлялись даже виде с моментом уничтожения ЗРК. А в материале объяснял, почему американский Patriot проиграл противовоздушный бой в Киеве.