Минобороны: ВС РФ ракетным ударом уничтожили дивизион установок ЗРК Patriot
Ранее в западной прессе появлялись сообщения о «незначительных повреждениях». Это оказалось ложью.
Фото: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck
В Киеве в результате российского ракетного удара в ночь с понедельника на вторник был уничтожен дивизион установок ЗРК Patriot. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в западной прессе появлялись сообщения о «незначительных повреждениях». Это оказалось ложью. МО РФ поставило окончательную точку в этом вопросе: американское «чудо-оружие» было уничтожено.
Ранее в сети появлялись даже виде с моментом уничтожения ЗРК. А в материале объяснял, почему американский Patriot проиграл противовоздушный бой в Киеве.
- 17 мая
- Противник бежит: десантники ВС РФ разгромили опорный пункт ВСУ
- 17 мая
- «Друг от друга — никуда»: четыре брата-артиллериста служат в зоне СВО
- 17 мая
- «Не прямо сейчас»: Минобороны Великобритании о вступлении Украины в НАТО
- 17 мая
- Александр Скляр посетил московский пункт отбора на службу по контракту
- 17 мая
- Сокрушительный удар: российские войска разнесли опорные пункты ВСУ
- 17 мая
- Мучила и оскверняла: раскрыта личность снайперши, ликвидированной в Артемовске
- 17 мая
- «Сломала хребет генералам НАТО»: как действует тактика России на Украине
- 17 мая
- «Пылкая мечта»: в США заявили о неспособности ВСУ вытеснить армию РФ
- 17 мая
- Российские десантники заняли наиболее выгодный рубеж в ДНР
- 17 мая
- ВС РФ нанесли удар по тактической группе «Гром» ВСУ в районе Херсона
Читайте также
33%
0.78 87.57
0.41
Нашли ошибку?