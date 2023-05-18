Есть слабые места: почему ЗРК Patriot обречены на атаки российских ракет

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Рита Миронова
Рита Миронова 39

The Drive: ЗРК Patriot были обречены на атаки российских ракет из-за своего несовершенства

Есть слабые места: почему ЗРК Patriot обречены на атаки российских ракет

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Тема:
Спецоперация

«Чудо-оружие» США больше нельзя назвать непробиваемым щитом.

ЗРК Patriot, которыми пользуется украинская армия, стали настоящим магнитом для российских ракет. Об этом пишет портал The Drive.

Автор Тайлер Роговэй отметил, что США следует готовиться к более серьезным атакам со стороны армии России. ЗРК Patriot были обречены на прямые атаки и стали пушечным мясом по нескольким причинам.

«Радары ЗРК выдают массивную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить. Даже самая „шустрая“ конфигурация системы Patriot также довольно статична, и для ее перемещения из одного места в другое требуется определенное время», — отметил Роговэй.

Именно поэтому российским войскам удается безошибочно определять местонахождение ЗРК, работу которого без проблем может подавить массированная атака российской артиллерии.

«ЗРК Patriot будет подвергаться все более сложным и жестоким атакам. И да, мы должны быть готовы услышать, что батарея Patriot была повреждена или ее части были уничтожены», — отмечается в статье.

Автор подчеркнул, что Россия десятилетиями отрабатывала уничтожение именно этой системы противоракетной обороны, поэтому победить такого противника у ВСУ слишком мало шансов.

Военные эксперты ранее отметили, что Украина рискует остаться без ЗРК Patriot, так как комплексы работают на пределе максимальных возможностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ракетным ударом уничтожили дивизион установок ЗРК Patriot.

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