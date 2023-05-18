Есть несколько правил, благодаря которым можно уберечь четырехлапых друзей от теплового удара.

Жаркая погода опасна для животных — есть вероятность солнечного или теплового удара. Питомцу может стать плохо не только во время выгула, но и в душной квартире или машине. В зону риска попадают небольшие собаки-брахицефалы, питомцы с темной или свалявшейся шерстью, собаки длинношерстных пород.

Признаки перегрева у животных включают заторможенность, шаркающую походку, тяжелое и частое дыхание, нарушение ориентации и слюноотделение. Кроме того, животное становится горячим на ощупь.

Тепловой удар может длиться недолго — около десяти минут. Если животное не может прийти в себя час и больше, нужно обращаться к ветеринару.

Какие первые действия необходимо предпринять, если кошке или собаке стало плохо

Перенести питомца в тень

Смочить лоб, подмышечные впадины и лапы

Обдуть веером и дать воды

Нельзя бросать животное в воду или поливать его холодной водой, если удар уже произошел

Как помочь питомцу в жару