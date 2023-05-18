Как помочь питомцу перенести жару — графика
Если питомец получил тепловой удар, то не стоит поливать его холодной водой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Thissen; 5-tv.ru
Есть несколько правил, благодаря которым можно уберечь четырехлапых друзей от теплового удара.
Жаркая погода опасна для животных — есть вероятность солнечного или теплового удара. Питомцу может стать плохо не только во время выгула, но и в душной квартире или машине. В зону риска попадают небольшие собаки-брахицефалы, питомцы с темной или свалявшейся шерстью, собаки длинношерстных пород.
Признаки перегрева у животных включают заторможенность, шаркающую походку, тяжелое и частое дыхание, нарушение ориентации и слюноотделение. Кроме того, животное становится горячим на ощупь.
Тепловой удар может длиться недолго — около десяти минут. Если животное не может прийти в себя час и больше, нужно обращаться к ветеринару.
Какие первые действия необходимо предпринять, если кошке или собаке стало плохо
- Перенести питомца в тень
- Смочить лоб, подмышечные впадины и лапы
- Обдуть веером и дать воды
- Нельзя бросать животное в воду или поливать его холодной водой, если удар уже произошел
Как помочь питомцу в жару
- Любимцу нужно обеспечить постоянный доступ к воде и свободу перемещений по квартире
- В жаркую погоду оставляйте двери ванн или туалетов открытыми — там обычно немного прохладнее
- Не стоит класть лед в миску с водой — животное может подавиться. Лучше просто расставить по квартире большое количество емкостей с водой
- По возможности включайте кондиционер и вентилятор — прохладный воздух предохраняет от перегрева
- Если вы открываете окна, стоит установить специальные сетки-антикошки
- Не оставляйте любимца одного в автомобиле, а клетки с животными и птицами разместите так, чтобы на них не попадали солнечные лучи
- Также полезно скорректировать время выгула — предпочтение лучше отдавать раннему утру и позднему вечеру
- Питание питомца в период жары лучше сделать низкокалорийным
- 18 мая
- Такого не было 100 лет: как наводнения ударили по Италии
- 18 мая
- Достаем зонты: в Петербурге ожидаются похолодание и дожди
- 17 мая
- Бессилие перед стихией: почему «Формула-1» отменила этап Гран-при в Италии
- 11 мая
- Москвичи пожаловались после ливня на нашествие мелких насекомых
- 10 мая
- Два способа: кардиолог рассказал, как легко пережить магнитные бури
- 9 мая
- Землю ожидают несколько дней магнитных бурь
- 6 мая
- Вильфанд спрогнозировал сложную ситуацию с половодьем и пожарами в стране
- 6 мая
- Утепляемся: Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей на майских выходных
- 5 мая
- Жителей Москвы и Петербурга ждут морозные и снежные выходные
- 4 мая
- Мосты через сушу: небывалая засуха накрыла Европу
Читайте также
31%
-0.72 86.50
-1.07
Нашли ошибку?