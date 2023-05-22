Тепло, но сыро: москвичей предупредили о «плаксивой» погоде в ближайшие дни

Москвичей предупредили о «плаксивой» погоде в ближайшие дни
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Стоит ли жителям столичного региона надеяться на загар в выходные или без зонтов никуда?
На этой неделе москвичей ждет теплая, но дождливая погода — столбики термометров максимально поднимутся до отметки в 25 градусов. Об этом «Известиям» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Наиболее обильные и продолжительные осадки ожидаются во вторник, 23 мая, и среду, 24 мая. При этом в четверг, 25 мая, и пятницу, 26 мая, погода также будет влажной, однако дожди станут более редкими.
Полностью осадки прекратятся ближе к выходным. Однако вместе с этим в столице снизится и температура.
«Однако на выходных заметно похолодает — в субботу и воскресенье температура понизится до +18 … +20 градусов», — отметил Шувалов.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвичей и гостей столицы призвали быть аккуратнее на дорогах. В московском департаменте транспорта автолюбителей попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефоны во время движения.
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