Москвичей призвали быть осторожнее на дорогах из-за непогоды

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 21 0

Государственные учреждения дали советы гражданам. В МЧС рассказали, как стоит себя вести автомобилистам и пешеходам.

Москвичей призвали быть осторожнее на дорогах из-за непогоды

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Погода

Москвичей и гостей столицы призвали быть аккуратнее на дорогах. В городе ожидается плохая погода 21 мая.

«Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефоны во время движения», — написали в Telegram-канале московского департамента транспорта.

В столичном комплексе городского хозяйства Москвы тоже обеспокоены непогодой.

«По прогнозам синоптиков, сегодня с 9:00 до 18:00 в столице ожидаются дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с», — сообщили в учреждении.

На сайте главного управления МЧС подтвердили, что с 9:00 до 18:00 в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза и усиленный северо-восточный ветер. Водителям настоятельно рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, мотоциклов, автобусов и других транспортных средств. В МЧС советуют не использовать маневры во время езды и парковать автомобили далеко от деревьев.

Пешеходов тоже просят соблюдать технику безопасности. Необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также не следует прятаться от дождя под деревьями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что густой смог накрыл Тюмень из-за природных пожаров.

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