Москвичей призвали быть осторожнее на дорогах из-за непогоды

Государственные учреждения дали советы гражданам. В МЧС рассказали, как стоит себя вести автомобилистам и пешеходам.
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Москвичей и гостей столицы призвали быть аккуратнее на дорогах. В городе ожидается плохая погода 21 мая.
«Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефоны во время движения», — написали в Telegram-канале московского департамента транспорта.
В столичном комплексе городского хозяйства Москвы тоже обеспокоены непогодой.
«По прогнозам синоптиков, сегодня с 9:00 до 18:00 в столице ожидаются дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с», — сообщили в учреждении.
На сайте главного управления МЧС подтвердили, что с 9:00 до 18:00 в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза и усиленный северо-восточный ветер. Водителям настоятельно рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, мотоциклов, автобусов и других транспортных средств. В МЧС советуют не использовать маневры во время езды и парковать автомобили далеко от деревьев.
Пешеходов тоже просят соблюдать технику безопасности. Необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также не следует прятаться от дождя под деревьями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что густой смог накрыл Тюмень из-за природных пожаров.
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