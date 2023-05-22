Пашинян назвал условие для признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана

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Игорь Рязов
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Премьер Пашинян заявил о готовности Армении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Пашинян назвал условие для признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана

Фото: Патрин Александр / ТАСС

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Премьер-министр Армении заявил, что вопрос о судьбе региона будет обсуждаться на переговорах Баку-Степанакерт.

Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Однако при условии, что Баку обеспечит безопасность армянского населения в регионе. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Важно зафиксировать, что Ереван заявляет о том, что вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате переговоров Баку-Степанакерт», — сказал глава армянского правительства.

По его словам, Армения признает за Азербайджаном территорию в 86 тысяч квадратных километров, которые включают и Нагорный Карабах. При этом Никол Пашинян выразил надежду, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

«Армения остается приверженной мирной повестке в регионе. И мы надеемся, что в ближайшее время придем к соглашению по тексту мирного договора и сможем его подписать», — подытожил политик.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. В конце апреля к нормализации отношений Баку и Ереван призвал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. 19 мая в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения.

В марте 5-tv.ru сообщал, что в Нагорном Карабахе снова был нарушен режим прекращения огня.

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