Плакала и кричала: кто сообщил Диане Гурцкая о скоропостижной смерти мужа
Диане Гурцкая о смерти супруга сообщил брат Роберт
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Артистка осталась вдовой в 44 года. Звезда теперь будет одна воспитывать сына.
Певице Диане Гурцкая о смерти мужа — замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко — сообщил ее брат и продюсер Роберт. Об этом пишет издание dni.ru.
После того как ей передали новость, она начала плакать и кричать, ведь она осталась вдовой в 44 года. По версии депутата Госдумы Олега Смолина, причиной смерти супруга артистки мог стать инфаркт или инсульт.
Кучеренко умер в возрасте 46 лет. Трагедия произошла, когда мужчина возвращался из командировки на Кубу. Самолету пришлось совершить экстренную посадку в Минеральных Водах, однако врачи не смогли спасти жизнь пациента.
Кучеренко назначили заместителем министра науки и высшего образования РФ в 2021 году. Вместе с супругой он открыл Фонд помощи незрячим детям «По зову сердца» и занимался благотворительностью. Пара воспитывала одного общего сына.
Ранее 5-tv.ru писал, что друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа.
- 22 мая
- «Мы погибли!» — друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа
- 22 мая
- «Как быть?!» — семья Дианы Гурцкая дала первый комментарий после смерти Кучеренко
- 21 мая
- Депутат Олег Смолин назвал возможную причину смерти Петра Кучеренко
- 21 мая
- «Это была безусловная забота»: подруга семьи Кучеренко и Гурцкая рассказала об их отношениях
- 21 мая
- «Нет дыма без огня»: можно ли было спасти умирающего мужа Дианы Гурцкая
- 21 мая
- «Это был замечательный человек!» — реакция звезд шоубиза на смерть мужа Дианы Гурцкая
- 21 мая
- Был ли шанс? Кто и как пытался спасти мужа Дианы Гурцкая
- 21 мая
- Мечтала о нем всю жизнь: история любви Дианы Гурцкая и Петра Кучеренко
- 21 мая
- Прямо в самолете: раскрыты обстоятельства смерти Петра Кучеренко
- 21 мая
- Не до чего: Диана Гурцкая не может смириться с внезапной смертью своего мужа Кучеренко
Читайте также
94%
-0.13 86.28
-0.22
Нашли ошибку?