После 18 лет счастливой семейной жизни 44-летняя знаменитость осталась вдовой.

Друг семьи певицы Дианы Гурцкая раскрыл подробности ее состояния после гибели супруга — замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко. Об этом сообщает издание KP.RU со ссылкой на источник.

Так, он рассказал, что совершил звонок родственникам чиновника. Те в настоящее время находятся рядом с артисткой в ее доме, оказывая исполнительнице моральную поддержку.

Сама Диана к трубке не подходит — во время попытки дозвониться телефон снял ее родной брат Роберт.

«Слова были такие: „Мы погибли!“. И тут я услышал, как горько заплакала Диана. Она убита горем», — сказал собеседник издания.

Гурцкая прожила в браке с Кучеренко 18 лет. В 2007 году она подарила любимому мужу сына Константина.

В июне 2023-го он собирался отметить свое 16-летие, однако его отец не дожил совсем немного до семейного праздника.

Петр Кучеренко скончался на 47-м году жизни во время рабочей поездки. Ему стало плохо на борту самолета, который следовал в Россию.

Пилотом была совершена экстренная посадка в Минеральных Водах, однако нормализовать состояние супруга Гурцкая специалистам не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли было спасти умирающего мужа Дианы Гурцкая.