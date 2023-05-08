Украинские боевики обстреляли из минометов жилые кварталы Каховки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые кварталы Каховки в Херсонской области. Кадры из города появились в распоряжении 5-tv.ru.

На видео слышны взрывы прилетающих в Каховку украинских мин, также вдалеке виден дым, поднимающийся над местом удара боеприпасов.

До этого губернатор Брянской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских нацистов на город Шебекино пострадали четыре человека.

По словам главы региона, населенный пункт попал под массированный обстрел с украинской стороны. Первая попытка ВСУ атаковать город не увенчалась успехом, однако второй прилет привел к разрушительным последствиям. Были повреждены окна и балконы многоквартирных домов, а ранения получили четверо местных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Крымом российские средства ПВО сбили две украинские баллистические ракеты, выпущенные из оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2».