Не оставили врагу ни одного шанса: лучшее видео из зоны СВО за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиаподдержки наземных подразделений.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовой авиации в зоне проведения специальной военной операции.

Экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО), огибая рельеф местности на высоте не более 25 метров при скорости 900 км/ч, в составе боевых пар приблизились к линии боевого соприкосновения и нанесли ракетные удары по живой силе и легкобронированной технике националистов.

Пуски велись 80-миллиметровыми кумулятивно-осколочными неуправляемыми ракетами по площадным целям с выполнением приема кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты и задиранием носа самолета выше горизонта для задания определенного угла выпускаемым ракетам.

МО РФ также показало работу экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС России по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВСУ.

Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ, уничтожив пункт управления и бронетехника боевиков.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ранее 5-tv.ru показал видео с места ликвидации ДРГ в Белгородской области.

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