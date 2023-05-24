Все утонуло в розах: как выглядит могила Петра Кучеренко сразу после похорон
Могила Петра Кучеренко утонула в цветах от близких и коллег
Фото, видео: 5-tv.ru
На месте захоронения множество венков от близких и коллег мужчины.
Как после похорон выглядит могила Петра Кучеренко — эксклюзивные кадры с места погребения публикует 5-tv.ru.
Рядом с могилой можно заметить множество венков от близких и коллег. Мужчину похоронили на Троекуровском кладбище. Отмечается, что родственники Кучеренко выбрали место на тихой аллее, вдали от именитых людей.
Петр Кучеренко умер поздним вечером 20 мая, возвращаясь из командировки на Кубу. Мужчина почувствовал резкое недомогание прямо во время перелета. Командир корабля принял экстренное решение посадить самолет в Минеральных Водах. Однако поднявшиеся на борт врачи не смогли спасти жизнь дипломату.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что на церемонию прощания с мужем Дианы Гурцкая прибыл Андрей Клишас — председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
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