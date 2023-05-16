Точно в цель: «Ланцет» уничтожил украинскую РСЗО «Буран» под Артемовском

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Российский «Ланцет» уничтожил украинскую РСЗО «Буран» под Артемовском

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские силы продолжают выполнять задачи спецоперации.

Прицельный удар российского беспилотника-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Буран» — это подтвердили кадры объективного контроля с БПЛА.

Установка находилась на грунтовой дороге под Артемовском. РСЗО сопровождал внедорожник, но оператор выбрал другую цель — дорогостоящую установку, и точно направил дрон. Яркие последовательные вспышки после основного удара говорят о том, что сдетонировал боекомплект. После такого взрыва техника, как правило, уже не подлежит восстановлению.

Тема:
Спецоперация
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