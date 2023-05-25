Пашинян заявил о признании Ереваном и Баку территориальной целостности сторон

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 109 0

Переговоры глав двух государств сегодня проходят в Москве в рамках саммита ЕАЭС.

Пашинян заявил о признании Ереваном и Баку территориальной целостности сторон

Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia

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Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об этом в четверг, 25 мая, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках проводимого в России саммита ЕАЭС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, сказал, что у Баку нет территориальных претензий к Еревану.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках саммита ЕАЭС в Москве обсуждают не только территориальные вопросы, но и санкционные. Так, президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко решили проблему размещения ядерного оружия на территории Белоруссии.

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