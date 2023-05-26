Турция готовится ко второму туру президентских выборов
Если действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган делает ставку на реальные дела, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу вынужден привлекать внимание, в том числе скандальными заявлениями
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mehmet Masum Suer; 5-tv.ru
Турция готовиться избрать своего лидера — в воскресенье пройдет второй тур президентских выборов. Агитацию кандидаты ведут в разном стиле. Если действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган делает ставку на реальные дела, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу вынужден привлекать внимание, в том числе скандальными заявлениями. Виктор Синеок все услышал.
Около палатки Кылычдароглу раздают листовки прохожим сразу пять человек, сторонники Эрдогана тут же спокойно ждут, пока к ним подойдут и спросят. Стараются друг другу не мешать, но иногда все-таки искрит между ними.
В бельгийском Брюсселе избиратели не смогли сдержать эмоций на участке заочного голосования для тех, кто за границей.
Подробности — в репортаже.
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