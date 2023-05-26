Лето в Москве ожидается в пределах климатической нормы

|
Полина Долгова
Полина Долгова 29 0

Эксперт Позднякова: нынешнее лето сохранит вполне обычные черты, характерные для нашего климата

Лето в Москве ожидается в пределах климатической нормы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Температура воздуха днем будет достигать 20-25 градусов.

Московское лето ожидается в пределах климатической нормы. Дневная температура воздуха будет достигать 20-25 градусов тепла. А вот жара придет в столицу не раньше июля. До это месяца столбики термометра не будут радовать высокими показателями. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Похоже, нынешнее лето сохранит вполне обычные черты, характерные для нашего климата», — написала она в своем Telegram.

Она подчеркнула, что сезон ожидаетсяв в пределах нормы нашего климата. 

В своей публикации она добавила, что температура воздуха ночью будет опускаться до 12-14 градусов, а в пиковые дни жары составит до плюс 17 градусов.

Позднякова отметила, что июль нынешнего года ожидается дождливым, но в целом за лето выпадет количество осадков в пределах климатических норм. 

Ранее 5-tv.ru писал, что в Гидрометцентре перечислили регионы, в которые придут майские заморозки.

Тема:
Погода
26 мая
На Москву обрушились ливни: под воду ушли десятки улиц
25 мая
В Гидрометцентре назвали регионы, в которые придут майские заморозки
24 мая
Это происходит внезапно: как метеозависимость на самом деле влияет на людей
24 мая
Майская метель: Норильск накрыли очередные снегопады
23 мая
Сложности в центре: москвичей предупредили о серьезных пробках
23 мая
Собираем вещи: климатолог допустил перенос столицы России в Сибирь
23 мая
Чей град сильнее? Москва и Петербург соревнуются, у кого погода хуже
22 мая
Тепло, но сыро: москвичей предупредили о «плаксивой» погоде в ближайшие дни
21 мая
Москвичей призвали быть осторожнее на дорогах из-за непогоды
18 мая
Как помочь питомцу перенести жару — графика
+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
79.98
0.01 85.88
-0.32
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 мая по 4 и...

Последние новости

16:48
Прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов возобновляется в России
16:41
Опубликована записка Владимира Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове
16:34
В лучших традициях: чем новая российская винтовка СВЧ лучше используемой ВСУ Barret
16:26
Около десяти сербов пострадали при столкновении с силовиками на севере Косово
16:18
В КНР призвали добиться прекращения огня на Украине с одним условием для РФ
16:09
За стойкость и волю: группа «123 полк» из Луганска стала лауреатом премии RU.TV

Сейчас читают

С хлеба на квас перебивается: скромница Погребняк выживает на полтора миллиона в месяц
Будет мстить: чем недовольна Мария Баталова после вынесения приговора Дрожжиной
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни
«Не нужно пытаться играть с жизнью»: SHAMAN о вере в судьбу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023