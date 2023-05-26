Лето в Москве ожидается в пределах климатической нормы

Температура воздуха днем будет достигать 20-25 градусов.

Московское лето ожидается в пределах климатической нормы. Дневная температура воздуха будет достигать 20-25 градусов тепла. А вот жара придет в столицу не раньше июля. До это месяца столбики термометра не будут радовать высокими показателями. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Похоже, нынешнее лето сохранит вполне обычные черты, характерные для нашего климата», — написала она в своем Telegram.

Она подчеркнула, что сезон ожидаетсяв в пределах нормы нашего климата.

В своей публикации она добавила, что температура воздуха ночью будет опускаться до 12-14 градусов, а в пиковые дни жары составит до плюс 17 градусов.

Позднякова отметила, что июль нынешнего года ожидается дождливым, но в целом за лето выпадет количество осадков в пределах климатических норм.

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