В Гидрометцентре назвали регионы, в которые придут майские заморозки

Исходя из наблюдений, летние заморозки в Московском регионе завершаются 10–13 июня.

Ночные заморозки в конце недели придут на юго-запад Сибири, в центральный и южные районы Красноярского края, в Иркутскую, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую области. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина изданию URA.RU.

Заморозки в мае — это опасное явление погоды, потому что происходит вегетация растений. Они растут, развиваются, цветут, а холод может быстро убить эти процессы.

Низкие температуры прогнозируются до 27 мая в областях юго-западной Сибири, в центральных и южных районах Красноярского края, в Иркутской области. В этих местностях ночная температура понизится до минус шести градусов.

«При этом дневная температура составит от 15 до 20, и даже до 22—23. Есть небольшая вероятность слабых заморозков в воскресенье, 28 мая, в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях», — объяснила Людмила Паршина.

Эксперт отмечает, что ночная температура в этих регионах составит до трех градусов. На поверхности почвы, возможно, понизится до слабо отрицательных значений, до минус одного.

Также метеоролог добавила, что до конца месяца заморозки маловероятны в европейской части России. Однако и там температура будет изменчива.

Паршина отмечает, что в воскресенье днем в центральных областях температура уменьшится. Это будет самый холодный день на неделе — от +16 до +21 градуса. Ночью при облачной погоде температура составить от четырех до девяти градусов тепла.

В Москве уже были заморозки в начале мая, даже в черте города, температура понижалась до -2 градусов», — напомнила специалист гидрометцентра.

Исходя из метеонаблюдений, летние заморозки в Московском регионе завершаются 10–13 июня. Самые поздние были именно в это время.

По метеоданным, в Москве дата самых ранних осенних заморозков — это 30 августа. Но, как будет в этом году, пока трудно предсказать, заключает эксперт.

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