Эксперт раскрыла эффективный способ избавления от жары

Эксперт посоветовала брызгать водой на шторы для избавления от жары
Фото: www.globallookpress.com / Brian Harrison
Простое действие поможет охладить помещение на 2-3 градуса.
Чтобы спастись от летней жары в необорудованной кондиционером квартире, достаточно побрызгать водой на шторы. При испарении влаги температура в помещении снизится на два-три градуса. Об этом в интервью URA.RU заявила эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко.
«Любое испарение приводит к понижению температуры. Если нет кондиционера, но есть увлажнитель — включайте увлажнитель. Если нет увлажнителя, брызгайте на шторы или любые предметы, которые вы не испортите водой», — отметила специалист.
Рыбальченко подчеркнула, что не стоит брызгать водой на неподходящие для этого предметы, вроде шкафа или дивана. Но различные тряпочные вещи вполне сгодятся для этой цели.
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