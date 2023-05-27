Эксперт раскрыла эффективный способ избавления от жары

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Алексей Панков
Алексей Панков 37 0

Эксперт посоветовала брызгать водой на шторы для избавления от жары

Эксперт раскрыла эффективный способ избавления от жары

Фото: www.globallookpress.com / Brian Harrison

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Простое действие поможет охладить помещение на 2-3 градуса.

Чтобы спастись от летней жары в необорудованной кондиционером квартире, достаточно побрызгать водой на шторы. При испарении влаги температура в помещении снизится на два-три градуса. Об этом в интервью URA.RU заявила эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко.

«Любое испарение приводит к понижению температуры. Если нет кондиционера, но есть увлажнитель — включайте увлажнитель. Если нет увлажнителя, брызгайте на шторы или любые предметы, которые вы не испортите водой», — отметила специалист.

Рыбальченко подчеркнула, что не стоит брызгать водой на неподходящие для этого предметы, вроде шкафа или дивана. Но различные тряпочные вещи вполне сгодятся для этой цели. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в этом году лето в Москве ожидается в пределах климатической нормы. Дневная температура воздуха будет достигать 20-25 градусов тепла. 

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