Мешок с проблемами: начнется ли масштабная война между Косово и Сербией

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 18 0

Политолог Светов заявил, что эскалация между Косово и Сербией может привести к войне

Фото, видео: Reuters / STRINGER; Личный архив Юрия Светова; Reuters; 5-tv.ru

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Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

Конфликт в Косово достиг точки кипения — у административной границы с уже размещается сербская армия. Произойдет ли так называемый «большой взрыв»?

Конфликт между Косово и Сербией может перерасти в настоящую войну и стать так называемым «большим взрывом», о котором говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

«В свое время Владимир Путин предупреждал о том, что признание независимости Косово одностороннее Западом и, возможно, защита Косово, как независимого государства, развяжет такой мешок с проблемами, из которого долго будут эти проблемы выскакивать», — объяснил эксперт.

По его словам, под весь этот шум американцы давно построили в Косово свою военную базу, поэтому для них очень удобно контролировать ситуацию. С учетом вмешательства США Светов назвал конфликт очень серьезным.

«Во что выльется — бог знает. Тем более, что оружие с Украины расползается по Европе, и вполне может из Косово оно всплыть», — подчеркнул политолог.

При этом Россия, по его словам, вряд ли будет как-либо вмешиваться в военный конфликт. Во-первых, потому, что у России и Сербии нет общей границы. Однако страна все равно пытается поддерживать сербов, посылая оружие.

Накануне в Сербии заявили, что конфликт в Косово достиг точки кипения и может вылиться в настоящее вооруженное противостояние, и сербская армия приведена в высшую степень боеготовности.

Конфликт между Косово и Сербией снова обострился в начале декабря 2022 года. Тогда спецназовцы непризнанного образования в окружении патрулей Миссии Евросоюза начали захватывать избирательные участки на севере Косова и Метохии, но получили отпор от местного населения. Через два дня 350 полицейских из Косово на бронетехнике заблокировали северную часть Косовска-Митровицы.

10 декабря по показавшимся сербам выдуманными обвинениям в Косово был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич. Его соотечественники в ответ перекрыли трассы в нескольких городах.

В настоящий момент сербский лидер Александр Вучич проводит многочисленные встречи с представителями других стран, чтобы решить конфликт дипломатическим путем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны Сербии подтвердили выдвижение армии к границе с Косово.

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