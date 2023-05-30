Мешок с проблемами: начнется ли масштабная война между Косово и Сербией

Политолог Светов заявил, что эскалация между Косово и Сербией может привести к войне
Фото, видео: Reuters / STRINGER; Личный архив Юрия Светова; Reuters; 5-tv.ru
Конфликт в Косово достиг точки кипения — у административной границы с уже размещается сербская армия. Произойдет ли так называемый «большой взрыв»?
Конфликт между Косово и Сербией может перерасти в настоящую войну и стать так называемым «большим взрывом», о котором говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.
«В свое время Владимир Путин предупреждал о том, что признание независимости Косово одностороннее Западом и, возможно, защита Косово, как независимого государства, развяжет такой мешок с проблемами, из которого долго будут эти проблемы выскакивать», — объяснил эксперт.
По его словам, под весь этот шум американцы давно построили в Косово свою военную базу, поэтому для них очень удобно контролировать ситуацию. С учетом вмешательства США Светов назвал конфликт очень серьезным.
«Во что выльется — бог знает. Тем более, что оружие с Украины расползается по Европе, и вполне может из Косово оно всплыть», — подчеркнул политолог.
При этом Россия, по его словам, вряд ли будет как-либо вмешиваться в военный конфликт. Во-первых, потому, что у России и Сербии нет общей границы. Однако страна все равно пытается поддерживать сербов, посылая оружие.
Накануне в Сербии заявили, что конфликт в Косово достиг точки кипения и может вылиться в настоящее вооруженное противостояние, и сербская армия приведена в высшую степень боеготовности.
Конфликт между Косово и Сербией снова обострился в начале декабря 2022 года. Тогда спецназовцы непризнанного образования в окружении патрулей Миссии Евросоюза начали захватывать избирательные участки на севере Косова и Метохии, но получили отпор от местного населения. Через два дня 350 полицейских из Косово на бронетехнике заблокировали северную часть Косовска-Митровицы.
10 декабря по показавшимся сербам выдуманными обвинениям в Косово был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич. Его соотечественники в ответ перекрыли трассы в нескольких городах.
В настоящий момент сербский лидер Александр Вучич проводит многочисленные встречи с представителями других стран, чтобы решить конфликт дипломатическим путем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны Сербии подтвердили выдвижение армии к границе с Косово.
- 30 мая
- Новое обострение ситуации в Косово. Главное
- 29 мая
- Козни Вашингтона: как связаны протесты в Белграде и беспорядки в Косово
- 29 мая
- Стрельба и крики: силы НАТО атаковали протестующих сербов в Косово
- 29 мая
- Ситуация обострилась: миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово
- 29 мая
- «Зреет большой взрыв»: Лавров оценил ситуацию между Сербией и Косово
- 29 мая
- Вучич обвинил премьера Косово в стремлении стать «местным Зеленским»
- 27 мая
- В Минобороны Сербии подтвердили выдвижение армии к границе с Косово
- 27 мая
- Министр обороны Сербии занял пост главы прогрессивной партии страны
- 26 мая
- Вучич проведет экстренное заседание Совбеза из-за ситуации в Косово
- 26 мая
- Около десяти сербов пострадали при столкновении с силовиками на севере Косово
Читайте также
30%
0.09 85.90
-0.02
Нашли ошибку?