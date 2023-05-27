В Минобороны Сербии подтвердили выдвижение армии к границе с Косово

Белград развернул войска из-за веской причины.
Фото: www.globallookpress.com / Predrag Milosavljevic
У административной границы с Косово размещается сербская армия. Об этом рассказал глава министерства обороны Сербии Милош Вучевич.
«Происходит развертывание подразделений армии Сербии в направлении административной линии, ожидаем, что в предстоящие часы они займут позиции. Нам не хочется играть ни в какие военные игры, но красные линии для Сербии известны», — сообщил Милош Вучевич.
Глава минобороны также рассказал, что войска развертываются из-за актуальной на то причины. Но он заверил, что военные будут оставаться на своих позициях. Слова сербского министра приводит газета «Вечерне новости».
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что сербская армия переведена в состояние полной готовности. Все это из-за ситуации в самопровозглашенном Косово. Президент Сербии Александр Вучич подписал соответствующий приказ. В рамках указания главы государства армия начала срочно выдвигаться в сторону Косово.
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