В Минобороны Сербии подтвердили выдвижение армии к границе с Косово

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 31 0

Белград развернул войска из-за веской причины.

В Минобороны Сербии подтвердили выдвижение армии к границе с Косово

Фото: www.globallookpress.com / Predrag Milosavljevic

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Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

У административной границы с Косово размещается сербская армия. Об этом рассказал глава министерства обороны Сербии Милош Вучевич.

«Происходит развертывание подразделений армии Сербии в направлении административной линии, ожидаем, что в предстоящие часы они займут позиции. Нам не хочется играть ни в какие военные игры, но красные линии для Сербии известны», — сообщил Милош Вучевич.

Глава минобороны также рассказал, что войска развертываются из-за актуальной на то причины. Но он заверил, что военные будут оставаться на своих позициях. Слова сербского министра приводит газета «Вечерне новости».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что сербская армия переведена в состояние полной готовности. Все это из-за ситуации в самопровозглашенном Косово. Президент Сербии Александр Вучич подписал соответствующий приказ. В рамках указания главы государства армия начала срочно выдвигаться в сторону Косово.

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово
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