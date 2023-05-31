Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: последние подробности

Главная новость дня — массовая атака украинских беспилотников на Москву. По данным Минобороны России, всего дронов было восемь. Часть долетела до жилых многоэтажек. Произошло это рано утром, когда большинство людей спали. Один из летательных аппаратов врезался в стену дома, другой влетел в квартиру через окно. Вся хронология событий в репортаже нашего корреспондента Максима Приходы.

Когда в ее дом, ровно на два окна выше, влетел украинский беспилотник, Евгения подумала, что столкнулись две машины во дворе.

«Взрыва не было. Был звук — ну как вот при аварии вот когда что-то стукается во что-то. То есть примерно такой звук. Я слышала, как он прожужжал и потом абсолютно тихо», — рассказывает Евгения.

И уже когда приехала полиция, пожарные, спасатели, а дом оцепили — местные жители узнали: это была воздушная атака.

«В дом на Профсоюзной улице летательный аппарат врезался в районе в районе пяти часов утра. Двигался вот оттуда. Это юго-западная сторона здания», — рассказывает журналист.

%red-433885%

По той же траектории дроны влетели в два других жилых дома: на улице Атласова в новой Москве.

«Раздался взрыв. Все не поняли, что происходит. Все проснулись. Начали созваниваться», — рассказывает местный житель.

И на Ленинском проспекте.

«Я только узнала от звонков друзей и родственников, что в наш дом что-то прилетело», — рассказывает местная жительница.

Ни в одном из случаев — жертв нет. За помощью обратились два человека. От госпитализации — отказались. Позже в министерстве обороны отчитались: беспилотников было восемь.

«Все они поражены. В Москве три беспилотника подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять — сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь“», — рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Работу этого комплекса слышал Николай — он живет в Подмосковье.

«Взрывов было много, боле десяти», — рассказывает он.

Беспилотники летели на предельно малой высоте, ниже 50 метров, но наши радары их все равно засекли. Не помогли и корпуса из композитных материалов. Но главное — ни один из попавших в дома дронов не взорвался. Хотя риск был. Поэтому жителей пришлось эвакуировать.

«Все в одежде, в пижамах выбежали», — рассказывает местная жительница.

Тем временем специалисты обезвреживали и изучали то, что осталось от вражеских дронов-камикадзе.

Аккуратно разложенные на черном целлофане обломки говорят о том, что собран ударный дрон по схеме «утка». Это когда большое крыло находится в задней части корпуса.

«Эти дроны применяются впервые. Видимо, их боевая часть еще более мощная», — говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

Подобные летательные аппараты могут преодолевать расстояния больше тысячи километров. Но запустить их могли, как с территории Украины, так и диверсанты по эту сторону границы. Но какой бы ни была цель атаки — достичь ее не удалось. Ни один из объектов нашей оборонной инфраструктуры не поражен, нет ни одного серьезно пострадавшего, как и паники среди населения.