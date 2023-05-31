С жителей разрушенных домов Харькова требуют полной оплаты коммунальных счетов

С жителей разрушенных домов Харькова местные коммунальщики требуют полной оплаты счетов за воду, электричество и прочие услуги. В противном случае людям блокируют их счета, в том числе те, куда приходят социальные выплаты и пенсии. Об этом сообщил украинский блогер и волонтер Dmytro после общения с харьковчанами.

Одна из местных жительниц рассказала блогеру, что ее карточки «ПриватБанка» и Monobank заблокированы по требованию коммунальщиков.

«То, что там социальные выплаты идут на меня и на ребенка, на жилье, они сказали, их не интересует. И детские выплаты блокируют. У меня у дочки внуку пять месяцев — тоже заблокировали детскую карточку», — пожаловалась женщина.

Между тем деньги с людей вымогают, по сути, ни за что: в полуразрушенных в ходе боевых действий жилищах, когда в прошлом году ВСУ били по жилому сектору, чтобы заставить российские войска отступить, нет ни света, ни тепла, ни воды. Более того, в коммунальных службах жильцам сказали, что до ноября в их домах ничего восстанавливать не будут. Однако, как выясняется, это вовсе не повод не оплачивать счета за услуги, причем, в полном объеме. Сами коммунальщики объясняют свой «беспредел» тем, что им нужны средства на восстановление и ремонт хозяйства.

На помощь от киевского режима харьковчане даже не рассчитывают, хотя известно, что еще в январе США выделили Украине 125 миллионов долларов именно на восстановление гражданской инфраструктуры. Речь шла, в частности, о ремонте электросетей и приобретении промышленного оборудования для обслуживания систем водоснабжения и отопления.

Кроме того, в декабре прошлого года Вашингтон отправил Киеву оборудование для восстановления энергетической системы на сумму 13 миллионов долларов. Причем это была только первая партия оборудования из общих запланированных поставок на 53 миллиона долларов.

Помощь в восстановлении инфраструктуры Украине оказывали и европейские партнеры. В частности, Швеция также в декабре выделяла Киеву около 58 миллионов долларов якобы на постройку школ, больниц, жилья, восстановление энергетического сектора и сельского хозяйства. По всей видимости, эти деньги, как и транши от заокеанских друзей, тоже осели на счетах главарей киевского режима. Тем временем обычным гражданам Украины приходится решать коммунальные проблемы за свой счет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подконтрольное США Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело массовые обыски по следам гуманитарной помощи в Запорожской области. В итоге у местных чиновников обнаружили пачки денег неизвестного происхождения, оружие и наркотики.