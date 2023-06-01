Журналисту Попкову* предъявили обвинение в руководстве совершением теракта в Петербурге
Мужчина был объявлен в федеральный розыск.
Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean
Журналисту Роману Попкову* заочно предъявлено обвинение по статье о руководстве совершением террористического акта. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«Попков*, по версии следствия, вел переписку с Дарьей Треповой* в социальных сетях и давал ей указания, касающиеся подготовки совершения террористического акта», — говорится в сообщении.
Журналиста Романа Попкова* объявили в федеральный розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе данных МВД России.
Прежде его связывали с терактом в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский. Взрыв прогремел 2 апреля во время творческого вечера журналиста. Гостья вечера Дарья Трепова* вручила ему статуэтку, в которой оказалось взрывное устройство. Сам корреспондент погиб на месте, еще свыше 40 человек пострадали. Было установлено, что мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.
Сейчас Трепова* находится под арестом по обвинению в теракте.
* — внесен в список террористов и экстремистов в РФ.
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