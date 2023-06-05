Вивек Рамасвами выбрал миротворческий вектор предвыборной кампании.

Один из претендентов на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами призвал склонить Украину к уступкам в пользу России.

«Я думаю, что нам нужно на мирных условиях положить конец военным действиям на Украине, которой придется пойти на серьезные уступки России», — сказал он в интервью ABC News.

Политик уточнил, что работа американского лидера заключается в заботе об интересах собственной страны. Так, по текущему конфликту кандидат на пост президента предложил заморозить линию разграничения по примеру двух Корей и отказать Украине в просьбе вступить в НАТО.

Взамен Россия должна будет отказаться от военного альянса с Китаем, добавил он. Рамасвами — американский бизнесмен индийского происхождения, писатель и консервативный политический деятель, которому всего 37 лет.

Согласно его профилю в издании Politico, он был вдохновлен победой Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Прежде экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что в случае победы Трампа следует ожидать конца Украины и демократического порядка Америки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший разведчик из США рассказал о ненависти НАТО к президенту Украину Владимиру Зеленскому.