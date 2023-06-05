«Серьезные уступки»: в США призвали склонить Украину к диалогу с Россией

|
Полина Долгова
Полина Долгова 199 0

Кандидат в президенты США Рамасвами предложил Украине пойти на уступки России

«Серьезные уступки»: в США призвали склонить Украину к диалогу с Россией

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Niyi Fote

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Выборы президента США 2024 Спецоперация

Вивек Рамасвами выбрал миротворческий вектор предвыборной кампании.

Один из претендентов на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами призвал склонить Украину к уступкам в пользу России.

«Я думаю, что нам нужно на мирных условиях положить конец военным действиям на Украине, которой придется пойти на серьезные уступки России», — сказал он в интервью ABC News.

Политик уточнил, что работа американского лидера заключается в заботе об интересах собственной страны. Так, по текущему конфликту кандидат на пост президента предложил заморозить линию разграничения по примеру двух Корей и отказать Украине в просьбе вступить в НАТО.

Взамен Россия должна будет отказаться от военного альянса с Китаем, добавил он. Рамасвами — американский бизнесмен индийского происхождения, писатель и консервативный политический деятель, которому всего 37 лет.

Согласно его профилю в издании Politico, он был вдохновлен победой Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Прежде экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что в случае победы Трампа следует ожидать конца Украины и демократического порядка Америки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший разведчик из США рассказал о ненависти НАТО к президенту Украину Владимиру Зеленскому.

Тема:
Выборы президента США 2024
5 июн
Экс-вице-президент США Майк Пенс зарегистрировался кандидатом на выборы
26 мая
«Убогая повестка»: Рябков призвал заниматься управлением тотальным кризисом в отношениях с США
25 мая
Обойти Трампа и вернуть гегемонию: как победа Десантиса на выборах изменит США и весь мир
25 мая
Губернатор Флориды Рон Десантис официально выдвинулся на пост президента США
23 мая
Насилие и клевета: Дональд Трамп теряет миллионы долларов из-за темного прошлого
23 мая
Новая реальность: как итоги выборов президента США изменят отношения с Европой
22 мая
Джо Байдена ставят в неудобное положение перед выборами — кому это выгодно?
21 мая
Клинтон предрекла «конец Украины» в случае победы Трампа на выборах в 2024 году
21 мая
Клинтон предсказала будущее США в случае победы Трампа на выборах президента
17 мая
«Гендиректор Америки»: кого Илон Маск хочет видеть президентом США
+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
81.33
0.45 87.03
-0.07
Время очищения: китайский совет дня на понедельник, 5 июня

Последние новости

20:01
Аэропорт Мариуполя могут запустить уже в 2024–2025 годах
19:49
Экс-вице-президент США Майк Пенс зарегистрировался кандидатом на выборы
19:40
Уголовные дела об отравлении сидром будут переданы в главное управление СК РФ
19:27
«Дорого, но красиво»: подруга Филиппа Киркорова готовится к свадьбе с размахом
19:08
«Это вариант»: может ли Месси вернуться в «Барселону»
19:01
«Такие редко падают»: чем опасен приближающийся к Земле астероид 1994 XD

Сейчас читают

Четыре миллиона за платья: свадьба подруги Киркорова потрясает размахом
Умер сценарист мультфильма «Незнайка на Луне» Владимир Голованов
По приказу Пентагона: в разбившемся в Вирджинии самолете были члены семьи спонсоров Трампа

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео