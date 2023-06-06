Роспотребнадзор проверил «ядовитый сидр», убивающий людей

|
Рита Миронова
Рита Миронова 15 0

Роспотребнадзор не нашел метанол в пробах разливного сидра в Ульяновской области

Роспотребнадзор проверил «ядовитый сидр», убивающий людей

Фото: www.globallookpress.com / Georgiy Rozov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Массовые отравления в России

Ранее сообщалось, что несколько человек могли погибнуть из-за суррогатного напитка, который содержал метанол вместо этанола. Что удалось выяснить специалистам?

В пробах сидра, которым могли отравиться люди в нескольких регионах России, не обнаружены следы метанола. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Метанол не обнаружен в пробах алкогольного напитка, которым, предположительно, отравились жители Ульяновской области», — сообщили в ведомстве.

Массовые отравления контрафактным сидром начались в регионах России 5 мая. Как выяснилось позднее, люди погибали после употребления напитка под маркой «Мистер Сидр». По факту случившегося возбуждены сразу несколько уголовных дел. Среди пострадавших и жертв есть несовершеннолетние и беременная женщина.

Врачи предположили, что люди могли отравиться метанолом, который использовали вместо этанола. Пострадавшие с симптомами отравления начали обращаться в больницы в Ульяновской и Нижегородской областях, а также в Пензе.

По официальным данным, от ядовитого напитка погибли семь человек в Самарской области, еще 16 человек — в Ульяновской области. Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, однако у нескольких пациентов прослеживается положительная динамика.

Предпринимателя, который занимался производством напитка, задержали. Продажа сидра временно запрещена, а россиян призвали не употреблять продукцию этой марки до окончания расследования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уголовные дела об отравлении сидром будут переданы в главное управление СК РФ.

Тема:
Массовые отравления в России
6 июн
Примеси опасных веществ выявили в сидре, которым отравились люди в регионах РФ
6 июн
Число погибших от отравления спиртным в Самарской области выросло до семи
6 июн
Число пострадавших от сидра в Ульяновской области продолжает расти
5 июн
Массовое отравление сидром в регионах России: что известно на данный момент
5 июн
Уголовные дела об отравлении сидром будут переданы в главное управление СК РФ
5 июн
Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до 16
5 июн
Среди отравившихся сидром в Ульяновской области оказалась 16-летняя сирота
5 июн
Число погибших из-за суррогатного сидра увеличилось до 12 человек
5 июн
Число пострадавших из-за самарского сидра увеличилось до 22 человек
5 июн
Шесть человек погибли и шесть в реанимации из-за отравления сидром в Димитровграде
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
81.33
0.45 87.03
-0.07
Новая жизнь сама себя не начнет: китайский совет дня на вторник, 6 июня

Последние новости

12:49
Примеси опасных веществ выявили в сидре, которым отравились люди в регионах РФ
12:39
Wikimediа оштрафовали еще на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента
12:28
Самая-самая: кто получил титул «Миссис Россия — 2023»
12:27
«Расстреляли до неузнаваемости»: зачем ВСУ уничтожили немецкий Leopard
12:22
«Что творится за окном»: Новая Каховка ушла под воду после прорыва ГЭС
12:22
Споры уйдут в прошлое: в России предложили изменить порядок выбора УК в домах

Сейчас читают

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате
«Самые плохие последствия»: к чему приведет подрыв Украиной Каховской ГЭС
Киев планировал теракты с применением «грязной бомбы» в России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео