Роспотребнадзор проверил «ядовитый сидр», убивающий людей

Роспотребнадзор не нашел метанол в пробах разливного сидра в Ульяновской области
Фото: www.globallookpress.com / Georgiy Rozov
Ранее сообщалось, что несколько человек могли погибнуть из-за суррогатного напитка, который содержал метанол вместо этанола. Что удалось выяснить специалистам?
В пробах сидра, которым могли отравиться люди в нескольких регионах России, не обнаружены следы метанола. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«Метанол не обнаружен в пробах алкогольного напитка, которым, предположительно, отравились жители Ульяновской области», — сообщили в ведомстве.
Массовые отравления контрафактным сидром начались в регионах России 5 мая. Как выяснилось позднее, люди погибали после употребления напитка под маркой «Мистер Сидр». По факту случившегося возбуждены сразу несколько уголовных дел. Среди пострадавших и жертв есть несовершеннолетние и беременная женщина.
Врачи предположили, что люди могли отравиться метанолом, который использовали вместо этанола. Пострадавшие с симптомами отравления начали обращаться в больницы в Ульяновской и Нижегородской областях, а также в Пензе.
По официальным данным, от ядовитого напитка погибли семь человек в Самарской области, еще 16 человек — в Ульяновской области. Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, однако у нескольких пациентов прослеживается положительная динамика.
Предпринимателя, который занимался производством напитка, задержали. Продажа сидра временно запрещена, а россиян призвали не употреблять продукцию этой марки до окончания расследования.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уголовные дела об отравлении сидром будут переданы в главное управление СК РФ.
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